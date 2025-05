Mega Sena 2865: trio sortudo de Curitiba paquera prêmio milionário

Já pensou em ganhar quase R$ 70 mil? Pois saiba que três apostadores de Curitiba chegaram pertinho do prêmio milionário da Mega-Sena 2865, sorteado na noite desta terça-feira (20). Eles acertaram cinco dos seis números e vão embolsar um prêmio de R$ 68 mil cada um.

Resultado Mega-Sena 2865: 02, 25, 30, 39, 47 e 51

Duas apostas cravaram a Mega Sena e vão dividir um prêmio de R$ 100 milhões. Foram apostas de Goiânia (GO) e Caraguatatuba (SP). Mas os três curitibanos sortudos com a quina não devem estar reclamando do “consolação” de R$ 68 mil, né

Aliás, a Mega-Sena é assim mesmo. Enquanto alguns lamentam ter perdido por um número, outros comemoram a bolada que vai ajudar a pagar contas, realizar sonhos ou até mesmo investir. Ah, e tem aqueles que já estão pensando em apostar novamente para o próximo sorteio!

A capital paranaense tem se mostrado uma cidade de apostadores fervorosos. Periodicamente, a cidade aparece entre os ganhadores de prêmios secundários da loteria.

Mega Sena e o próximo sorteio

Se você ficou com aquela sensação de “podia ter sido eu”, dá tempo de tentar a sorte no próximo concurso. O sorteio da Mega-Sena 2866 acontece nesta quinta-feira (22), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Como jogar na Mega Sena?

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas de todo o país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5,00.

Para quem gosta de aumentar as chances, existe a possibilidade de fazer apostas com mais números. Por exemplo, marcar sete números custa R$ 35,00 e dá 7 vezes mais chances de ganhar. Já a aposta com 20 números, que é o máximo permitido, custa R$ 193 mil e aumenta as chances de ganhar para uma em 1.292 – mas aí é só para os endinheirados mesmo!

Enquanto isso, os três curitibanos sortudos já podem comemorar os R$ 68 mil que vão cair na conta. Não é o prêmio principal, mas já dá para fazer uma festinha e tanto!

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR DUENDE LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$68.396,43 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$68.396,43 CURITIBA/PR MEGA SORTE 6 Não Simples 1 R$68.396,43

