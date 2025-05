Mega Sena 2862 premia apostas de Curitiba. Lotérica teve duas quinas

Cinco apostas de Curitiba ficaram no quase no concurso 2862 da Mega-Sena, sorteado na noite de terça-feira (13) ao acertarem cinco dezenas.

Resultado Mega Sena 2862: 02-04-14-18-22-44

Dos bilhetes curitibanos, dois foram feitos pela internet e outros três em lotéricas. Chama a atenção que duas apostas foram realizadas na Lotérica Dia D, um ponto localizado na Engenheiro Rebouças. Será que foi a mesma pessoa? Cada apostador que acertou as cinco dezenas vai levar para casa R$ 26.070.

O próximo concurso da Mega será realizado na quinta-feira (15), com prêmio estimado de R$ 60 milhões.

Curitiba Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$26.070,20 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$26.070,20 CURITIBA/PR LOTERIAS GP 6 Não Simples 1 R$26.070,20 CURITIBA/PR LOTERICA DIA D 6 Sim Simples 1 R$26.070,20 CURITIBA/PR LOTERICA DIA D 6 Sim Simples 1 R$26.070,20

Como jogar?

Caso queira participar da Mega, é preciso fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 19h do dia do sorteio. A aposta mínima custa R$ 5, e tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60.

Manda pra Tribuna!

