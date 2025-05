Mega Sena 2860 deixa apostadores de Curitiba pertinho de prêmio milionário

O sonho do prêmio milionário da Mega Sena passou perto de Curitib, na noite desta quinta-feira (08). Quatro apostados da capital paranaense acertaram cinco dos seis números sorteados no concurso 2859, garantindo um prêmio de R$ 25,9 mil cada uma.

Resultado Mega Sena 2859: 02, 05, 17, 24, 38 e 57.

Embora ninguém tenha acertado as seis dezenas, levando o prêmio principal a acumular, os curitibanos tiveram motivos para comemorar com a quina – nome dado ao acerto de cinco números.

Entre os ganhadores, destaca-se um bolão com oito participantes. Cada integrante desse grupo levará para casa aproximadamente R$ 3,2 mil, uma quantia que certamente trará alegria e, quem sabe, a inspiração para continuar tentando o prêmio máximo nos próximos sorteios.

As apostas foram feitas nos seguintes bairros de Curitiba: Chamma Loterias e Loterias Atillio, no Centro, Loterias Anchieta, no Bigorrilho, e Loterias Carmo, no famoso bairro de Curitiba chamado Boqueirão.

Veja abaixo o detalhamento das apostas!

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR CHAMMA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$25.909,13 CURITIBA/PR LOTERIAS ANCHIETA 6 Sim Simples 1 R$25.909,13 CURITIBA/PR LOTERIAS ATTILIO 6 Não Bolão 8 R$25.909,12 CURITIBA/PR LOTERIAS CARMO 6 Não Simples 1 R$25.909,1



Como Jogar na Mega Sena e Próximo Sorteio

Para aqueles inspirados pelos quase-milionários de Curitiba, o próximo sorteio da Mega Sena, de número 2860, acontecerá neste sábado (09). O prêmio estimado é de R$ 45 milhões, uma quantia que certamente mudaria a vida de qualquer ganhador.

Para participar, basta escolher seis números entre 1 e 60 em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal, ou pelo site oficial de Loterias Online. O valor mínimo da aposta é de R$ 5,00, e quanto mais números você marcar, maiores são as chances de ganhar – e, claro, maior o custo da aposta.

