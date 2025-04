Mega Sena 2856 premia nove apostas do Paraná; Três são de Curitiba!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Oito apostadores do Paraná ficaram no quase, a apenas uma dezena de distância de um prêmio de R$ 3,5 milhões, sorteados neste sábado pela Mega Sena 2856. Os oito apostadores, sendo três de Curitiba e um de São José dos Pinhais, acertaram cinco dos seis números sorteados. Ninguém cravou a Mega Sena e o prêmio acumulou.

Resultado Mega Sena 2856: 03, 05, 10, 27, 38 e 48

Três apostadores de Curitiba ficaram entre os ganhadores da quina da Mega Sena 2856. As apostas simples renderam um prêmio de R$ 38,1 mil para cada um. Nada mal, hein?

As apostas que ganharam a quina da Mega Sena em Curitiba foram feitas nas loterias Comendador e Loterias São Braz. A terceira foi por meio de canal eletrônico da Caixa.

Outra aposta eletrônica de São José dos Pinhais, na região metropolitana, também garantiu a quina.

Que dia é o próximo sorteio da Mega-Sena?

O novo sorteio da Mega Sena acontece nesta terça-feira (29) e tem como estimativa o prêmio de R$ 8 milhões.

Veja abaixo o detalhamento das apostas:

Cidade Lotérica Números Apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio APUCARANA/PR LOTERICA DO ZE LTDA 6 Não Simples 1 R$38.163,34 ASTORGA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$38.163,34 CORNELIO PROCOPIO/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$38.163,34 CURITIBA/PR LOTERIAS COMENDADOR LTDA 6 Sim Simples 1 R$38.163,34 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$38.163,34 CURITIBA/PR LOTERIAS SAO BRAZ LTDA 6 Não Simples 1 R$38.163,34 SAO JOSE DOS PINHAIS/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$38.163,34 UNIAO DA VITORIA/PR LOTERIAS VITORIA 7 Não Bolão 28 R$76.326,60

Como apostar na Mega Sena?

Na Mega-Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.