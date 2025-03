Mega-Sena 2838 premia cinco apostas do Paraná; veja os números

Cinco apostas no Paraná acertaram cinco números do concurso 2838 da Mega-Sena, sorteado na noite de terça-feira (12). No geral, dois bilhetes (Itapira e Jundiaí, ambos em São Paulo) cravaram as seis dezenas, e cada uma delas ganhou um prêmio de R$ 5.958.829,78. Os números sorteados foram 04-07-29-32-36-53.

Os sortudos (as) paranaenses fizeram a aposta em duas cidades da Região Metropolitana ( Araucária e Fazenda Rio Grande), Curitiba, Dois Vizinhos, sudoeste do Paraná, e Londrina ( norte do estado). O próximo concurso será realizado na quinta, com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões.

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio ARAUCARIA/PR OLIMPIO LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$31.673,49 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$31.673,49 DOIS VIZINHOS/PR LOTERICA MATHIAS 6 Não Simples 1 R$31.673,49 FAZENDA RIO GRANDE/PR A HORA DA FORTUNA LOTERICA 6 Sim Simples 1 R$31.673,49 LONDRINA/PR LOTERICA GUAPORE 6 Não Simples 1 R$31.673,49

Como jogar no próximo concurso?

Para jogar na Mega, a aposta precisa ser feita a partir de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 19h do dia do sorteio.

O valor depende de quantos números colocar no bilhete. A aposta mínima custa R$ 5, e tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 35.