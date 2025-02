Mega Sena 2833 milionária premia quatro apostas de Curitiba

Quatro apostas de Curitiba ficaram no quase no concurso 2833 da Mega-Sena, sorteado na noite de terça-feira (26). No geral, uma aposta do Rio de Janeiro acertou as seis dezenas sorteadas e ganhou o prêmio de R$ 131.361.519,85.

Resultado Mega Sena 2833: 01, 03, 13, 16, 36, 56

Dos bilhetes feitos na capital paranaense, dois foram realizados pela internet e outros dois em lotéricas (Dia de Sorte e Mercês). Cada aposta levará para casa R$35.629,31.

O próximo concurso será realizado na quinta-feira (28), com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR DIA DE SORTE LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$35.629,31 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$35.629,31 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Sim Simples 1 R$35.629,31 CURITIBA/PR LOTERIAS MERCES 6 Não Simples 1 R$35.629,31

Como jogar na Mega Sena?

Para participar do concurso da Mega, o interessado aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa ou no site especial de loterias do banco até 19h do dia do sorteio.

A aposta mínima custa R$ 5, e tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 35.