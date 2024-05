Uma adequação no quadro de energia do Reservatório Portão e uma interligação de rede com higienização do Reservatório Cajuru, em Curitiba, pode deixar milhares de curitibanos sem água, nesta terça e quarta-feira (14). O serviço emergencial afeta nada menos que 34 bairros de Curitiba, além de um bairro de Almirante Tamandaré.

No Reservatório Portão, o serviço será feito 9h30 ao meio-dia, e a normalização do abastecimento está prevista para as 23h30.

Esta obra no Reservatório Portão deixa sem água os seguintes bairros de Curitiba: Capão Raso, Novo Mundo, Portão, Santa Quitéria, Boqueirão, CIC, Fanny, Fazendinha, Guaíra, Hauer, Lindóia, Pinheirinho e Xaxim, em parte do Cajuru e em parte do Uberaba.

No Reservatório Cajuru, o serviço será das 7h30 às 18h, com normalização prevista para as 7h30 da manhã de quarta-feira (15).

Neste caso serão afetados os seguintes bairros de Curitiba: Batel, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Água Verde, Seminário, Vila Izabel, Abranches, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha, Ahú, Alto da Glória, Centro, Centro Cívico, Juvevê e São Francisco.

E também o Tanguá, em Almirante Tamandaré.

Tem caixa d´água?

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Ficou sem água? RECLAME!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, a orientação é ter a conta de água ou o número de sua matrícula em mãos. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou o site da Sanepar.



