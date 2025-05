Mega evento de música eletrônica gera bloqueios em bairro de Curitiba

Neste sábado (3), ruas próximas à Pedreira Paulo Leminski serão bloqueadas para facilitar o deslocamento dos pedestres que participarão do Warung Day Festival. O evento começa às 13h, com abertura dos portões a partir do meio-dia.

As vias interditadas serão as seguintes:

Rua Antônio Krasinski (entre Nilo Peçanha e Benedito Correia de Freitas);

(entre Nilo Peçanha e Benedito Correia de Freitas); Rua João Gava (entre João Enéas de Sá e Nilo Peçanha).

As linhas de ônibus que passam pela região, como Interbairros II, Parque Tanguá, Mateus Leme e Turismo, terão seus itinerários alterados para contornar os bloqueios, conforme orientação da Urbanização Curitiba (Urbs).

Os moradores poderão acessar a área restrita, mediante apresentação de comprovante de residência. A Superintendência de Trânsito (Setran), da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), estará no local para orientar tanto motoristas quanto pedestres.

Evento terá ônibus gratuito na volta para casa

Na saída do festival, seis ônibus fretados, custeados pela organização, partirão da Rua João Gava, próxima a João Enéas de Sá, com destino à Praça Tiradentes. Eles circularão entre 22h e 2h, sem paradas durante o trajeto.

A Urbs também organizará uma fila de táxis na Rua João Gava, das 21h à 1h, para facilitar o retorno dos participantes.

Ingressos para o Warung Day Festival disponíveis

Com atrações como Vintage Culture, DJ Albuquerque e Nina Kraviz confirmadas, a 10ª edição do Warung Day Festival ainda tem ingressos disponíveis. As entradas estão à venda em três modalidades (WDF, VIP e WDF Experience) pelo site Blueticket, com preços que variam de R$ 325 a R$ 1.250.

