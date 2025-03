Mega capacitação de professores para crianças com TEA em Curitiba

A Universidade Livre do Esporte (ULE), por meio do Programa Proesporte, do governo do Estado, dá início a mais uma importante iniciativa voltada à inclusão e ao desenvolvimento de crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e síndromes. No dia 3 de abril, será realizada a primeira etapa do projeto “Incluir & Transformar – Curitiba”, um programa de capacitação para profissionais de Educação Física da rede pública.

O evento acontece no Salão de Atos do Parque Barigui, das 8h às 12h e das 13h às 17h30, reunindo autoridades, especialistas e educadores comprometidos com a inclusão pelo esporte.

A iniciativa tem como objetivo capacitar cerca de 600 profissionais das redes municipal e estadual do Paraná, preparando-os para aplicar metodologias inclusivas em suas aulas. A ação é baseada no método PULE, desenvolvido pela ULE ao longo de 27 anos de atuação, que combina práticas multidisciplinares para a iniciação esportiva e o desenvolvimento global de crianças com TEA e outras condições.

Capacitação e certificação reconhecida

Os participantes do projeto aprenderão técnicas e estratégias para incluir crianças com deficiência no contexto esportivo, promovendo a adaptação e participação ativa nas aulas de Educação Física. A capacitação contará com certificação validada pelo Conselho Regional de Educação Física do Paraná (CREF-PR), sendo emitida exclusivamente para aqueles que concluírem todas as etapas do processo.

Os professores da rede pública municipal e estadual receberão um kit completo, contendo camiseta, apostila e certificado. Já os demais participantes terão acesso ao material digital e também à certificação.

As inscrições podem ser realizadas por meio do QR Code disponível no cartaz do evento ou pelo link na bio do Instagram da ULE: @ule.ong

Compromisso com a inclusão

Reconhecida como a instituição que mais atende gratuitamente crianças e jovens com TEA e síndromes no Paraná, a ULE reafirma seu compromisso com a inclusão por meio do esporte.

“Nosso objetivo é garantir que todas as crianças, independentemente de suas limitações, possam participar das aulas de Educação Física com qualidade e inclusão. Essa capacitação vai preparar os professores para transformar a realidade dentro das escolas”, destaca Denise Mendonça, diretora da ULE.

Segundo ela, o projeto é um passo essencial para tornar o esporte acessível a todos. “A Educação Física não pode ser excludente. Com as ferramentas certas, os professores podem adaptar atividades e proporcionar experiências incríveis para os alunos com TEA e outras condições.”

Denise ainda reforça a importância da formação continuada: “Muitas vezes, os professores querem incluir, mas não sabem como. O ‘Incluir & Transformar’ vem exatamente para preencher essa lacuna e dar segurança para que eles desenvolvam um trabalho de excelência.”