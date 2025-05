Mega acumula, mas duas apostas de Curitiba ganham mais de R$ 60 mil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na noite desta terça-feira (27), o sorteio da Mega Sena 2868 movimentou apostadores do Brasil inteiro e, claro, os sortudos (ou quase!) de Curitiba não ficaram de fora. Duas apostas simples feitas na capital paranaense acertaram cinco dos seis números sorteados e garantiram um prêmio de R$62.629,59 cada.

Resultado da Mega Sena 2868: 10, 19, 22, 26, 38 e 51

Apesar de ninguém ter cravado as seis dezenas e faturado o prêmio principal, os curitibanos que passaram bem perto já têm motivo de sobra pra comemorar. Afinal, uma graninha dessa já paga dívida, garante uma viagem e ainda sobra pra fazer aquele churras esperto no fim de semana.

As apostas vencedoras em Curitiba foram simples, ou seja, com seis dezenas cada e feitas da forma mais tradicional: com apenas R$ 5 dá pra entrar na disputa por milhões.

Ao todo, 29 apostas em todo o Brasil acertaram cinco números. Outras 2.724 apostas fizeram a quadra, levando R$ 952,51 cada.

E o prêmio principal?

Como ninguém acertou os seis números da Mega Sena 2868, o prêmio acumulou e agora está estimado em nada menos que R$ 11 milhões para o próximo sorteio, que acontece já nesta quinta-feira (29).

Serviço: Como jogar na Mega Sena?

Quando é o próximo sorteio? Quinta-feira, 29 de maio de 2025.

Quinta-feira, 29 de maio de 2025. Qual o prêmio estimado? R$ 11 milhões.

R$ 11 milhões. Quanto custa para jogar? A aposta simples (6 números) custa R$ 5 .

A aposta simples (6 números) custa . Onde apostar? Em qualquer casa lotérica do país ou pelo site/app da Loterias Caixa.

Em qualquer casa lotérica do país ou pelo site/app da Loterias Caixa. Até que horas posso apostar? Até às 19h do dia do sorteio.

Dica boa: pra quem curte jogar sempre, vale a pena testar o bolão com a galera ou até tentar a sorte com mais dezenas (apesar de ficar mais caro). Vai que a sorte resolve sorrir!

Veja abaixo o detalhamento as apostas de Curitiba que ganharam na Mega Sena!

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIA ZAGONELL 6 Não Simples 1 R$62.629,59 CURITIBA/PR LOTERIAS CANADA 6 Não Simples 1 R$62.629,59

