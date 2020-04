Os últimos dias são de boas notícias para a família do médico Jamal Munir Bark, internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba. O doutor Jamal conversou com familiares por videochamada sábado (11) e demonstrou evolução no tratamento da Covid-19.

publicidade

A informação da melhora foi passada pela secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak, em live transmitida pelo Facebook segunda-feira (13). “Ele falou com a família no sábado e vai muito bem”, disse a secretária.

LEIA MAIS – “Não sei como peguei coronavírus. Fiquem em casa!”, apela jornalista que foi pra UTI

O médico está no Hospital Marcelino Champagnat há quase um mês. No dia 19 de março, se sentiu mal e procurou atendimento. A provável fonte de infecção foi o contato com uma colega de trabalho que esteve em São Paulo e apresentou sintomas respiratórios leves após o retorno.

Dr. Jamal Munir Barak, que atua na UPA Boqueirão e em Rio Branco do Sul, foi infectado pelo coronavírus em março. Foto: Reprodução Facebook Prefeitura de Rio Branco do Sul

Jamal tem 59 anos, atende na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Boqueirão e também na cidade de Rio Branco do Sul, na região Metropolitana de Curitiba.

Outros casos graves

Além do médico que segue na UTI, outros 26 casos são considerados graves pela Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba até o boletim de segunda-feira. Este número representa 55 % da ocupação nas UTIs da capital paranaense.

VEJA TAMBÉM – Filas de banco são aglomerações mais difíceis de controlar em Curitiba

Os pacientes na UTI necessitam de ventilação mecânica para o tratamento e a velocidade na recuperação é lenta. Marion Burger, médica infectologista da secretaria, relata que o desgaste ao paciente e a família é intenso. “ Os casos críticos são prolongados com situações que desgastam a pessoa e toda a família. O isolamento é o único remédio eficaz no momento”, ressaltou a médica na live pelo Facebook.

Até segunda-feira, Curitiba totaliza 343 casos confirmados para o novo coronavírus, com 62 pessoas internadas em hospitais. A média de idade dos pacientes internados é de 47 anos, variando de 1 a 96 anos. Dos confirmados, 107 estão liberados do isolamento.