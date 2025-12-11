Medicamentos apreendidos serão usados em tratamentos veterinários em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba recebeu nesta quinta-feira (11/12) a doação de 1.171 unidades do medicamento Cloridrato de Cetamina 10%, apreendidos durante operação policial. Os anestésicos serão utilizados em tratamentos veterinários na Rede de Proteção Animal, Hospital Municipal Veterinário e Zoológico de Curitiba.

A doação foi formalizada com a assinatura de um documento pela secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza Dias, e pela delegada Paula Cristiane Brizola, do 5º Distrito Policial. Os medicamentos foram apreendidos em maio deste ano, durante uma ação da Polícia Militar em uma residência no Bairro Alto.

Segundo a secretária Marilza Dias, todos os medicamentos estão dentro do prazo de validade, possuem nota fiscal e são seguros para uso veterinário. A cetamina é um anestésico veterinário que, quando usado indevidamente, pode atuar como droga alucinógena.

O diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna, Edson Evaristo, destacou que a doação permitirá que recursos que seriam destinados à compra desses medicamentos possam ser aplicados em outras finalidades. A iniciativa visa transformar materiais apreendidos em benefício para o serviço público de atendimento veterinário gratuito oferecido pelo município.