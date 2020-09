A chuva não veio, mas o frio chegou e deixa o domingo e o início da semana com cara do inverno em Curitiba e região neste domingo (20). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas máximas não devem ultrapassar os 16º C e o dia ficará cinza, encoberto com muitas nuvens. A situação do tempo preocupa, pois se não chover, o risco de um aumento no rodízio de água cresce por causa da forte estiagem pela qual a região de Curitiba passa.

O motivo para uma mudança tão brusca no tempo é a aproximação de uma massa de ar frio que vem do Sul do Brasil. Este é o último fim de semana da estação do inverno. A primavera começa nesta terça-feira, 22.

Em Curitiba, neste domingo, as temperaturas devem variar nos termômetros entre 12º C e 16º C, sem muita amplitude térmica. Quer dizer que o friozinho do início da manhã não deve ir embora com o passar do dia. Para se ter ideia da friaca que se aproxima, a máxima registrada no sábado (19), segundo a meteorologia, chegou aos 26º C.

O Simepar explica que uma massa de ar frio que se desloca pela região Sul do país derruba as temperaturas no Paraná, nas regiões Sul e Leste do estado, nos Campos Gerais e nas praias paranaenses. Embora não haja previsão de chuva, há previsão de formação de aglomerados de nuvens desde o Litoral até o norte pioneiro.

Já nas regiões Noroeste e Oeste o tempo segue com temperaturas elevadas e sem chuva. Nas praias, as temperaturas também caem. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a previsão de máxima é de 18º C, com mínimas de 14º C.