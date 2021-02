Mascarado, o prefeito Rafael Greca, ao lado da primeira-dama Margarita Sansone, anunciou o carnaval de Curitiba 2021, que esse ano será digital. “É um carnaval dentro da gente, no nosso coração. Esse ano, a máscara é cirúrgica, mas não é por isso que o carnaval vai ser triste. Nas minhas redes sociais vai bombar o desfile virtual, como fizemos no Natal”, disse.

De acordo com o prefeito, as redes sociais dele, da prefeitura, da primeira-dama, e de vários sambistas da cidade vão transmitir o desfile das escolas de samba esse ano. No vídeo, Greca brinca com a esposa, “eu perdi a conta de quantas vezes eu pedi que quero te beijar outra vez, como diz o samba”. Margarita ri e responde “olha só”, sem jeito.

Esse ano, por causa da pandemia, a programação do carnaval, que aconteceria entre os dias 13 e 16 de fevereiro, foi cancelada para não incentivar aglomerações. Funcionários do município e do governo do estado tiveram o ponto facultativo do carnaval cancelado. O expediente será normal nas repartições públicas nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro.

