Maria Fumaça iluminada circula em Curitiba a partir de 7 de dezembro

A tradicional Maria Fumaça, agora iluminada com luzes LED, começará a circular em Curitiba a partir de 7 de dezembro, como parte da programação do Natal de Curitiba 2025. A locomotiva a vapor modelo Mallet 204, fabricada em 1950, é a única em operação na América do Sul e promete encantar moradores e visitantes da capital paranaense.

Nos dias 7 e 15 de dezembro, às 19h, ocorrerão espetáculos especiais tendo a Maria Fumaça como cenário. As apresentações acontecerão na sede da operadora de transporte ferroviário Rumo, no bairro Cajuru. Além disso, a locomotiva poderá ser vista circulando pelos trilhos da cidade no dia 14 de dezembro.

O Papai Noel estará a bordo da Maria Fumaça, acenando para o público que acompanhar a passagem do trem pelos bairros. A atração faz parte do projeto Rumo ao Natal, que visa preservar a cultura e a memória ferroviária, além de conscientizar e estreitar laços com as comunidades próximas à ferrovia.

Além de Curitiba, a Maria Fumaça Iluminada percorrerá cidades da região metropolitana, interior do Paraná e Santa Catarina, entre 2 e 21 de dezembro. O roteiro inclui municípios como Mafra (SC), Lapa, Ponta Grossa, Pinhais, Balsa Nova, Piraquara, Morretes, Antonina, Paranaguá e Araucária.

O Natal de Curitiba 2025, realizado pela Prefeitura de Curitiba, conta com diversos patrocinadores e oferece programação de 24 de novembro a 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro. A Maria Fumaça Iluminada é uma das atrações que prometem tornar a época natalina ainda mais especial para os curitibanos e turistas.