Na tarde desta quarta-feira (21), a Câmara Municipal de Curitiba (CMC) elegeu o jornalista Marcelo Fachinello (PSC), por unanimidade, com o apoio de 37 vereadores, como o presidente da Casa no biênio 2023-2024, os dois últimos anos da 18ª legislatura. Ainda haverá uma segunda votação. A posse dos novos membros da Mesa Diretora será no dia 2 de janeiro de 2023.

Liderado por Sabino Picolo (União), o “blocão” indicou mais quatro cargos da Mesa Diretora: o primeiro-vice-presidente, Tito Zeglin (PDT); o segundo-vice-presidente, Mauro Ignácio (União); o primeiro-secretário, Osias Moraes (Republicanos); e a segunda-secretária, Maria Leticia (PV).

Já o “bloquinho”, sob a liderança do atual primeiro-vice-presidente, Alexandre Leprevost (Solidariedade), teve direito a indicar dois membros, ficando com a terceira-secretaria e a quarta-secretaria. Os cargos serão exercidos, respectivamente, por Mauro Bobato (Pode) e Leonidas Dias (Solidariedade).

À exceção da escolha da segunda-secretária, que teve a abstenção de Eder Borges (PP), as demais votações foram unânimes. A eleição da Mesa obedece à regra da proporcionalidade. Formado por Cidadania, PSD, PDT, PSC, Patriota, Pros, Republicanos, DC, MDB, PT-PV, PSB, União e PMB, o “blocão” reuniu 27 vereadores. Com os partidos PP, Novo, Solidariedade e Podemos, o “bloquinho” teve 11 parlamentares.