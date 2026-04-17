Maratona de Histórias encerra Curitiba Lê neste domingo

Uma maratona de histórias encerra a Semana Curitiba Lê neste domingo (19/4), na Casa da Leitura Manoel Carlos Karam, no bairro Santo Inácio, ao lado do Parque Barigui. Das 13h às 17h, sete contadores de histórias se revezam em apresentações voltadas a todas as idades, com atenção especial às crianças. O evento celebra os 16 anos do programa Curitiba Lê, reconhecido pela Unesco como referência na formação de leitores.

A programação explora diferentes estilos narrativos, dos contos tradicionais às histórias infantis e autorais. Com previsão de tempo bom, a maratona será realizada em uma tenda montada no jardim da frente da Casa da Leitura. A atividade é gratuita e aberta ao público.

A maratona começa às 13h com Cléo Cavalcantty, que traz uma história autoral. Na sequência, Ailén Roberto apresenta o conto tradicional japonês Urashima e a Tartaruga. Ciliane Vendruscolo conta A Bruxa do Rabo Branco, de Efigênia Rolim. Carlos Moreira narra A menina e o pássaro encantado, de Rubem Alves, e Samara Rosa apresenta O sonho da tartaruga, inspirado na tradição dos Camarões. Fabiane de Cezaro traz o clássico Rumpelstiltskin, e o encerramento, às 16h30, será com Leomir Bruch apresentando Concha de histórias, baseado na tradição Bantu.

A Casa da Leitura Manoel Carlos Karam passou recentemente por revitalização, com substituição do telhado e renovação completa das instalações. O espaço é a primeira unidade da rede e homenageia o jornalista, escritor e dramaturgo Manoel Carlos Karam, um dos principais nomes da literatura local.