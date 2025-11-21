Neste domingo

Maratona de Curitiba bate recorde com 16,2 mil inscritos neste domingo

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
21/11/25
Maratona de Curitiba recebe 16,2 mil corredores e é a maior edição da prova na cidade. Foto: Divulgação/SMELJ

A capital paranaense recebe neste domingo (23/11) a Santander Maratona de Curitiba, maior edição da história do evento com 16,2 mil inscritos. As largadas e chegadas acontecem na Praça Nossa Senhora da Salete, no Centro Cívico, a partir das 5h30, com provas de 42km, 21km, 10km e 5km.

O percurso de 42 km passa por 22 bairros e importantes pontos turísticos como o Museu Oscar Niemeyer, Jardim Botânico e Teatro do Paiol. A Prefeitura de Curitiba oferece suporte operacional, segurança viária e limpeza urbana para o evento.

Com mais de R$ 604 mil em premiação, a Maratona de Curitiba se destaca como a prova com maior valor distribuído em 2025 na América do Sul. Os campeões da prova principal (42 km) receberão R$ 110 mil cada.

Trânsito e estrutura

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito fará intervenções em diversas ruas para a realização da maratona. O percurso será dividido entre áreas exclusivas para corredores e trechos para circulação de veículos, com bloqueios acompanhando o trajeto da competição.

Uma grande arena será montada no Centro Cívico, com arquibancada, telão e serviços aos atletas. O Museu Oscar Niemeyer sedia de quinta a sábado a Expo Santander Maratona de Curitiba 2025, com retirada de kits, feira esportiva e programação gratuita para corredores e público geral.

