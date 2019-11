O feriado normalmente traz um pouco mais de tranquilidade ao trânsito de Curitiba, mas quem permanecer na capital neste final de semana precisa ficar atento. Motoristas devem redobrar a atenção especialmente na manhã do próximo domingo (17), quando várias ruas terão o tráfego bloqueado para a realização da tradicional Maratona de Curitiba. O trajeto para os corredores terá aproximadamente 42 km, mas também haverá provas de 5k e 10k.

O evento passará por 17 bairros e pode deixar pontos de lentidão no trânsito. “O recado é paciência e atenção no caminho, que será compartilhado para a passagem de veículos e maratonistas, para que o domingo seja de diversão e tranquilidade para todos”, orienta a superintendente de Trânsito, Rosangela Battistella.

Os atletas vão cruzar por ruas dos bairros Centro Cívico, São Francisco, Centro, Batel, Seminário, Vila Izabel, Portão, Novo Mundo, Capão Raso, Água Verde, Rebouças, Parolin, Hauer, Cristo Rei, Alto da XV, Hugo Lange e Juvevê. Durante o trajeto as vias serão compartilhadas entre atletas e motoristas: o trânsito continuará fluindo nas pistas à esquerda, enquanto os corredores ocuparão a pista do lado direito das vias.

Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) e monitores auxiliam ao longo de todo o percurso.

Bloqueio

A largada e chegada da Maratona de Curitiba acontecem na Praça Nossa Senhora da Salete, no Centro Cívico. Os participantes saem do local às 6h, com término da prova previsto para às 12h. O cruzamento da Rua Campos Sales com a Lysimaco Ferreira da Costa estará bloqueado no período das 5h45 às 12h. Os motoristas podem desviar da interrupção no tráfego de veículos acessando à esquerda, na Rua Mauá.