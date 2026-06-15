Manutenção na rede afeta abastecimento de água em cidades do Paraná nesta segunda-feira (15)

Moradores de diferentes regiões do Paraná devem ficar atentos ao consumo de água nesta segunda-feira (15/06). A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) confirmou paradas programadas no sistema de distribuição devido a obras e intervenções preventivas na infraestrutura de abastecimento.

Paradas no interior do Paraná: Castro e Cornélio Procópio enfrentam interrupções

Seguindo o monitoramento para as demais regiões e municípios do estado, duas cidades polo registram intervenções diretas no fornecimento de água no dia de hoje:

Castro: A rede de distribuição da cidade passa por obras e serviços de manutenção preventiva nesta segunda-feira. De acordo com a Sanepar, a intervenção teve início programado para as 08:00 deste dia 15 de junho. A previsão é que os trabalhos técnicos sejam concluídos e o abastecimento normalizado de forma gradativa até o final da tarde de hoje (15).

Cornélio Procópio: O município também teve o fornecimento impactado devido a reparos técnicos voltados à manutenção de equipamentos do sistema. A suspensão temporária do fluxo teve início prévio e a previsão de normalização completa estende-se ao longo da madrugada desta segunda-feira, 15 de junho, restabelecendo o fluxo nos reservatórios locais.

Orientações da Companhia

A Sanepar reforça que o uso da água deve ser priorizado para alimentação e higiene essencial, evitando desperdícios até que o sistema esteja completamente recuperado e com as pressões equalizadas nas tubulações. Para os imóveis que possuem caixa-d’água domiciliar dimensionada para o consumo diário mínimo, o impacto das obras de manutenção costuma ser reduzido ou imperceptível.

Os clientes que necessitarem relatar problemas pontuais em seus endereços ou solicitar suporte técnico podem utilizar os canais de atendimento 24 horas da companhia pelo telefone 0800 200 0115 ou via WhatsApp no número (41) 99544-0115.