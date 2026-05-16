Manutenção em linha férrea vai interditar rua por 12h em Curitiba

A Rua Sebastião Marcos Luiz, no Cajuru, terá bloqueio total a partir das 8h deste domingo (17/5) para manutenção da linha férrea realizada pela empresa Rumo. A interdição na passagem em nível deve ser finalizada às 20h do mesmo dia.

Motoristas que trafegam pela região no sentido Centro devem virar à direita pela Rua Leonardo Novicki, seguir até a Rua dos Ferroviários, depois para a Rua Trindade. Outra opção é virar à esquerda pela Leonardo Novicki até a Fernando Zibarth, Carlos Eichhorn e Amador Bueno, retornando à Rua Trindade. Quem segue sentido bairro deve fazer o caminho inverso.

Agentes de trânsito estarão no local para organizar o tráfego e manter a fluidez viária durante o período de interdição.