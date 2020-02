A manutenção no pavimento na Linha Verde Norte, próximo à trincheira da Rua Fúlvio José Alice, deixa o trânsito lento nesta terça-feira (4) no Bairro Alto. Não existe congestionamento, mas o motorista precisa ter paciência – das duas faixas existentes, apenas uma está liberada. O serviço deve ser concluído até às 14 horas.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP), não é a retomada das obras da Linha Verde, e sim um conserto do asfalto e melhorias nas condições de tráfego aos motoristas.

A trincheira pertence ao lote 3.2 da Linha Verde, cujo contrato com a empreiteira que estava executando a obra foi rompido em 2019 após 21 notificações de atraso e não cumprimento de contrato. Atualmente, está sendo feito um estudo remanescente da obra e uma nova licitação está sendo preparada.

Atrasos

O anúncio da retomada das obras do trecho entre os bairros Bacacheri e Atuba foi feito pelo prefeito Rafael Greca (DEM) em sua conta pessoal no Facebook no começo do mês de dezembro de 2019. O prefeito chegou a postar a hashtag #AgoraVai.

A Linha Verde começou a ser construída há 13 anos, em 2006, ainda na primeira gestão do então prefeito Beto Richa (PSDB). O novo prazo de conclusão é novembro de 2021.

“