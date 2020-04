Curitiba registrou uma manifestação na tarde deste domingo (19) em apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que reiteradamente tem criticado as medidas de distanciamento social defendidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) por causa da circulação do coronavírus. O “Acampamento da Lava Jato” e “República de Curitiba” estão entre os organizadores. Protesto semelhante já tinha ocorrido na capital paranaense no último dia 27.

publicidade

LEIA MAIS – 79% dos brasileiros defendem punição por violação de quarentena

Uma carreata começou no início da tarde, partindo do Palácio Iguaçu, no Centro Cívico, até a sede da RPC, afiliada da Globo no Paraná, no bairro Mercês. A emissora foi um dos alvos da manifestação, que também criticou o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). No ponto final da carreata, manifestantes também se concentraram na calçada, com gritos de “fora Maia”, “fora Globo” e “queremos trabalhar”, além de bandeiras do Brasil. Também houve hino nacional e oração. O protesto foi encerrado pouco antes das 17 horas.

Protesto foi encerrado por volta das 17 horas. Um dos organizadores é Eder Borges (foto), que ocupa um cargo comissionado no gabinete do deputado estadual Coronel Lee (PSL) Foto: Eder Borges/Reprodução/Facebook