A partir da próxima segunda-feira (26) a central de tele atendimento da prefeitura para o coronavírus vai passar a agendar exames de mamografia e o preventivo cérvico-uterino, o Papanicolau, pelo telefone (41) 3350-9000. A medida visa melhorar o atendimento às mulheres de Curitiba, que deixaram de procurar as unidades de saúde por medo da pandemia.

“Para não precisar procurar uma unidade, vai ser possível agendar pela Central a mamografia e inclusive o seu preventivo de câncer uterino. A nossa equipe vai dar todas as orientações sem nenhum risco”, explicou a secretária de saúde Márcia Huçulak, durante a live sobre o boletim de coronavírus nesta sexta-feira (23).

Campanha nacional de vacinação

Além da novidade do agendamento de exames por telefone, a secretária também aproveitou a live para fazer um pedido a todos os pais, para que levem as crianças para a vacinação, principalmente a vacina contra a poliomielite.

“Todas as crianças abaixo de cinco anos tem que tomar aquela famosa gotinha. Leve seu filho, é bem importante. Nós estamos com uma baixa cobertura vacinal, apenas 20% de nossas crianças do nosso grupo alvo tomaram vacina até a data de hoje”, apela a secretária.

