Mais quatro bairros de Curitiba estão recebendo novos pontos de iluminação por LED. Hauer, Santo Inácio, São Braz e Santa Felicidade terão 2,3 mil luminárias trocadas para a nova tecnologia, que permite uma melhora significativa nas ruas possibilitando uma maior segurança para a população. A prefeitura de Curitiba espera modificar até o fim do ano 44 mil pontos na cidade.

+Viu essa? Crise da covid-19 muda dia dos namorados: 37% não vão trocar presentes

Os serviços foram realizados nas ruas Tobias de Macedo Júnior, Silvio Zanatta e Francisco dos Santos Lima, no Santo Inácio; Manuel de Chagas Lima, Carlos Chagas e Juruaçu, no São Bráz; e na José Tomasi, em Santa Felicidade. Nesta quinta-feira (04), previsão para que a Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, no Hauer, tenha o serviço realizado.

+Leia mais! Quina da Mega Sena 2267 sai para três sortudos de Curitiba e um do interior do PR

Segundo o diretor do Departamento de Iluminação, Tony Malheiros, a troca por LED é eficaz financeiramente, pois o tempo útil de vida da lâmpada é maior em relação as convencionais que são de vapor de sódio de alta pressão. “É um grande avanço em termos de qualidade e o nosso sistema de iluminação ficará mais eficiente. Todos lucramos com equipamentos que consomem menos energia e tem uma maior vida útil”, disse o diretor.

Novo cadastro

Outro ponto importante nesta alteração é que a prefeitura vai ter com mais facilidade o conhecimento dos pontos de iluminação pública da cidade. Em caso de problemas, a identificação será mais rápida. “A documentação dos pontos dará melhores condições de acompanharmos o funcionamento do sistema e facilitará a identificação de possíveis problemas relatados pela população por meio do 156”, explicou o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues. A capital possui aproximadamente 160 mil pontos de iluminação pública.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?