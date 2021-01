Carlinhos Vidente é Conhecido por acertar previsões como a queda do avião da Chapecoense, a lesão de Neymar na Copa de 2014 e até a saída da presidente Dilma Roussef. José Ferreira dos Santos, o vidente Carlinhos, conversou com a Tribuna do Paraná sobre as previsões para este ano.

Para 2021, Carlinhos afirma que o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), vai precisar estar mais atento com a saúde. “Vai ser um ano difícil para o Greca na saúde e ele vai precisar cuidar muito para se manter na prefeitura”, prevê o vidente.

Além de Greca, o vidente Carlinhos falou sobre outros assuntos na entrevista. Ratinho Junior, times de futebol de Curitiba, vacina contra a covid-19 e até da falta d´água no Paraná. Confira a conversa na íntegra.

Confira as previsões de Carlinhos Vidente para 2021

Tribuna do Paraná: 2020 foi um ano complicado, especialmente por conta da pandemia de covid-19. Em 2021 deveremos ter a vacina para amenizar um pouco este grave problema. Quando os brasileiros serão imunizados?

Carlinhos: A pandemia não tem prazo para acabar e nos próximos cinco anos, teremos casos da doença pelo mundo. A vacina que está sendo aplicada não terá 100% de eficiência e iremos sofrer por muitos anos ainda.

Tribuna do Paraná: O presidente Jair Bolsonaro teve um ano político complicado. Como será 2021 para o presidente?

Carlinhos: Vai ser um ano difícil para o Bolsonaro, devido aos filhos. Ele vai esquecer o povo brasileiro e vai dar atenção para as eleições. Aviso já, ele vai ter muitas dificuldades para a eleição de 2022. O Brasil em 2021 vai estar três anos pior!

Tribuna do Paraná: Mudando para o Paraná. O governador Ratinho Júnior vai para mais um ano a frente do Estado. Qual a previsão para ele?

Carlinhos – Ele é uma boa pessoa, mas tem influências negativas próximas a ele. Mas 2021 vai ser um grande ano para ele.

Tribuna do Paraná: O prefeito Rafael Greca foi reeleito e vai para uma nova gestão em Curitiba. O que 2021 reserva para Greca?

Carlinhos – Vai ser um ano muito difícil para o Greca, em termos de saúde. Ele precisa cuidar com gosto, se quiser permanecer na prefeitura. Ele é uma pessoa boa, mas precisa dar atenção à saúde.

Tribuna do Paraná: Além do problema do coronavírus, vivemos uma crise hídrica em 2020 no Paraná. Em 2021, seguiremos com esta dificuldade?

Carlinhos – Vai ser um ano pior, mas as pessoas irão entender melhor isto. A estiagem vai permanecer e o Sul do Brasil vai seguir com este problema. Teremos grandes chuvas, mas não irão aumentar os reservatórios. Teremos ainda problemas de luz.

Tribuna do Paraná: Uma das paixões do brasileiro é o esporte. No futebol, como vai ser o ano de Athletico, Coritiba e Paraná?

Carlinhos: O Paraná Clube está em uma situação muito difícil e no Coritiba não vejo vitória. Já para o Athletico vai ser um ano positivo.

Tribuna do Paraná – Qual é a dica para as pessoas terem um ano melhor em 2021?

Carlinhos: Vai ser um ano muito difícil para todos os brasileiros, com lojas gigantes fechando. Vai aumentar o desemprego e hoje, não tenho muitas palavras para dar de boas notícias.