Cerca de 80 cachorros foram resgatados numa chácara de uma protetora de animais, em Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba. A Polícia Civil recebeu uma denúncia do Departamento de Proteção Animal do município de do município sobre a suspeita de a protetora, de 55 anos, que estaria praticando maus tratos contra os animais. Nesta segunda-feira (8), o delegado Matheus Laiola, da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente da Polícia Civil, foi até o local e constatou a suspeita.

“Chegando no local, encontramos uma situação totalmente inadequada. Encontramos animais doentes, resgatamos vários animais, levamos para a clínica veterinária. Demos voz de prisão a essa protetora e ela foi recolhida ao cárcere”, revelou o delegado.

Segundo Laiola, sete cachorros precisaram de atendimento veterinário e foram encaminhados para a Casa do Produtor, em Curitiba. Ao todo, cerca de 80 cachorros foram encontrados na chácara. A maioria deles ficaram em Quatro Barras, sobre tutela do município.

