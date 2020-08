Um novo ciclo de obras de pavimentação vai ser realizado pela prefeitura de Curitiba. O paco foi lançado nesta segunda-feira (10) e engloba 131 ruas em 34 bairros de Curitiba. As obras acontecerão nas regionais de Santa Felicidade, Bairro Novo, Tatuquara, CIC, Pinheirinho, Cajuru, boa Vista, Boqueirão, Matriz e Portão.

publicidade

+Leia mais! Inauguração de shopping com 250 lojas e salas VIP de cinema foi adiada pela pandemia

Segundo a prefeitura de Curitiba, as vias que serão beneficiadas pelo asfalto novo terão que passar pelo processo de reciclagem. A camada danificada é removida e o pavimento recebe um reforço na estrutura. Desta forma, o asfalto antigo, então, é triturado e ao material é incorporado água, cimento e pedra, compondo uma nova base para o piso. Depois são aplicadas camadas de reperfilamento e revestimento asfáltico.

“O início do trabalho, na Rua José Izidoro Biazetto, no bairro Mossunguê, marca também o começo de uma nova onda de obras de pavimentação na cidade, que conta com o investimento de R$ 66,7 milhões”, disse o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues.

Ruas que serão asfaltadas em Curitiba

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.