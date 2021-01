Moradores de um condomínio residencial levaram um baita de um susto na manhã desta sexta-feira (8) depois que um apartamento pegou fogo em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. No desespero, para escapar das chamas, duas moradoras pularam da janela do 3º andar.

O incêndio aconteceu por volta das 11h50, no condomínio residencial Vila Verde, que fica na Avenida Guatupê, no bairro Guatupê. Desesperados, vizinhos chamaram os bombeiros.

Conforme a Polícia Militar (PM), não se sabe ao certo o que provocou o incêndio, mas o fogo teria começado em um apartamento no térreo e atingiu outros imóveis. Por causa das chamas, uma mulher e a filha acabaram saindo pela janela. O momento da queda foi registrado e as pessoas chegaram até a gritar para que elas não se jogassem.

Segundo os bombeiros, as duas, a mãe de 45 anos e a filha de 17, foram socorridas e não se machucaram com gravidade, apesar da queda. O vídeo gravado por um dos moradores mostra apenas a filha pulando da janela. As duas foram encaminhadas ao Hospital São José.

Após o resgate às vítimas, o fogo foi contigo e os bombeiros continuaram no local para avaliar os danos provocados pelo fogo. As causas do incêndio ainda devem ser apuradas.