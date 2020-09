Um menino de três anos foi encontrado morto no fim da tarde de terça-feira (29) em um matagal às margens da BR-277, entre Curitiba e Campo Largo, na região metropolitana.

publicidade

Caroline Carrilho Correia, 29 anos, a mãe da criança admitiu ser a responsável pelo crime. Após matar o filho, a mulher tentou suicídio ao cortar os pulsos. Ela foi detida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e encaminhada ao hospital do Trabalhador para receber atendimento médico. Quando receber alta médica, a mãe será conduzida para a Central de Fragrantes da Polícia Civil.

LEIA MAIS – Quadrilha que organizava rinhas de galo em todo o país é alvo de operação da Polícia Civil

Segundo a PRF, uma ligação informou que uma mulher estaria tentando tirar a própria vida na BR-277. Ao chegar no local, uma ambulância do Siate já prestava atendimento à mulher, mas ao ser questionada sobre o que estava fazendo ali, a moça confessou que estava disposta a se matar e que tinha matado o próprio filho.

Preocupados com a informação, os policiais rodoviários e bombeiros se locomoveram até a região citada e encontraram a criança já morta. O menino estava envolvido em um saco plástico e com um brinquedo ao lado.

publicidade

A Polícia Civil investiga o caso e aguarda o depoimento da mãe para ter uma melhor noção do que ocorreu. “Ela praticou homicídio e o corpo foi encontrado com uma ação motora, ou seja, asfixia provavelmente. O laudo do Instituto Médico Legal que vai comprovar isto”, disse delegado Nasser Salmen, responsável pelo flagrante, em entrevista coletiva. Rumores dão conta que pode ter sido uma vingança ao pai da criança ou até mesmo algum distúrbio emocional por parte da mãe.

Defesa

A defesa de Caroline espera a saída dele do hospital para acompanhar o depoimento na Polícia Civil. Igor José Ogar, advogado da suspeita relatou para a RPC que ainda tem poucas informações do que poderia ter causado esta morte. “Temos poucas informações ainda. Por ora sabemos que ela esta hospitalizada e recebendo tratamentos psicológicos e físico. Em seguida teremos acesso a todos os fatos”, adiantou o advogado que espera que a cliente venha a ser encaminhada ao Complexo Médico Penal, em Pinhais.

A criança foi velada nesta manhã de quarta-feira ( 30) e vai ser enterradar à tarde em Pinhais.

Criança vai ser enterrada em Pinhais