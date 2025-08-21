Madrasta de meninas e amiga são presas suspeitas de pornografia infantil em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu, na manhã desta quinta-feira (21), duas mulheres suspeitas de integrar uma rede de produção e comercialização de pornografia infantil com ramificações em outros estados do país. As prisões ocorreram em Curitiba e em Cerro Azul, município da Região Metropolitana.

Segundo informações divulgadas no programa Bom Dia Paraná, da RPC TV, a investigação teve início em fevereiro. O caso chegou à delegacia de Rio Branco do Sul após a denúncia da mãe de duas adolescentes de 14 e 16 anos. De acordo com a polícia, uma das presas era madrasta das jovens e exercia pressão direta sobre elas.

O pai das meninas, que também está entre os alvos de mandados de prisão, é apontado como participante dos crimes. Ainda de acordo com a polícia, ele e a madrasta ameaçavam as adolescentes e determinavam horários específicos para a produção de fotos e vídeos de caráter sexual.

A segunda mulher detida seria responsável por cobrar o envio do material ilícito. Além das prisões, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão, dando início a uma nova fase da investigação. O objetivo agora é esclarecer de que forma os conteúdos eram utilizados e a quem se destinavam.

Rede de pedofilia

Nos aparelhos celulares já recolhidos, os investigadores localizaram contatos com números de telefone registrados no Amazonas. Para a polícia, esse dado reforça a suspeita de que as imagens poderiam estar circulando em uma rede mais ampla de consumo de pornografia infantil, ultrapassando as fronteiras do Paraná.

As duas mulheres foram levadas para a delegacia de Rio Branco do Sul, onde permanecem à disposição da Justiça e serão ouvidas formalmente ao longo da investigação. O pai das adolescentes, também alvo do inquérito, continua foragido.

