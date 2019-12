O fim de ano está aí e nada como conseguir um novo emprego para começar 2020 com o pé direito. A rede de restaurantes Madero vai disponibilizar, a partir desta quarta-feira (11), 225 vagas com salários que chegam a até R$ 4,5 mil. Há oportunidades para gerente geral (75), subgerentes de restaurante (75) e coordenadores de cozinha (75). As vagas exigem experiência de no mínimo 2 anos na área e a Agência do Trabalhador de Curitiba é quem vai intermediar a parceria com o restaurante.

Especificações das vagas no Madero

Gerente geral de restaurante – Gestão geral de todo o restaurante e da equipe e garantir que as normas da vigilância sanitária sejam cumpridas. Disponibilidade para viagens e se ausentar por longo período. Vaga para diversos polos no Brasil.

Ensino Médio completo (Superior será um diferencial); salário de R$ 4.500,00 mais uma variável trimestral e outros benefícios.

Subgerente – Gestão da equipe de salão e cozinha do restaurante; garantir que todas as normas da vigilância sanitária sejam cumpridas. Realizar viagens e se ausentar por longo período. Vaga para diversos polos no Brasil.

Ensino Médio Completo; salário de R$ 3.000,00.

Coordenador de Cozinha – Coordenar equipe de cozinha do restaurante e garantir que as normas de vigilância sanitária sejam cumpridas. Realizar viagens e se ausentar por longo período. Vaga para diversos polos no Brasil.

Ensino Médio Completo; salário de R$ 2.500,00.

Benefícios

O trabalhador após ser contratado tem benefícios como moradia coletiva, com custo variável (energia elétrica, condomínio) rateado entre moradores; três refeições por dia, com custo de R$ 1,00 mês; desconto de 30% nos restaurantes Madero; vale-transporte sem desconto em folha; assistência médica e odontológica; seguro de vida em grupo.