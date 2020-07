O apresentador da Globo Luciano Huck deixou de ser sócio da rede de restaurantes Madero, segundo a revista Veja. Ele vendeu sua parte na empresa para o sócio majoritário, Junior Durski, que é um apoiador do presidente Jair Bolsonaro e um crítico das medidas de isolamento social promovidas por conta da pandemia.

Huck é crítico das visões do presidente e tem o nome especulado como candidato à presidência para 2022. Em março, o apresentador havia dito ao jornal Folha de S.Paulo que as divergências políticas não influíam no negócio. “Somos sócios e pensamos diferente do ponto de vista político”, disse na ocasião.

