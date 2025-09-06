Lotofácil da Independência: sorteio de R$ 220 milhões é neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Prepare o bolso e os sonhos! A Lotofácil da Independência (Concurso nº 3.480) vai sortear neste sábado (06) o maior prêmio da história do concurso: incríveis R$ 220 milhões. Os números serão revelados a partir das 20h, diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo.

Ainda dá tempo de participar! As apostas podem ser feitas até as 18h deste sábado (horário de Brasília) tanto nas lotéricas espalhadas pelo país quanto pelo portal Loterias Caixa e pelo aplicativo.

Para quem nunca apostou, é super simples: basta marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. A aposta mais básica, com 15 números, custa R$ 3,50.

O melhor dessa modalidade especial é que o prêmio principal não acumula. Se ninguém acertar os 15 números, o valor será dividido entre os apostadores que acertarem 14 números, e assim por diante. Ou seja, alguém vai embolsar uma bolada hoje!

E tem mais sorte no ar! A Mega-Sena (Concurso 2.911) também será sorteada neste sábado, com prêmio estimado em R$ 40 milhões, já que ninguém acertou os seis números no último sorteio de quinta-feira (04).

Para os interessados em tentar a sorte na Mega, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pela internet, seja no site ou aplicativo da Caixa.