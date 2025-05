Lotofácil 3401 milionária premia quatro apostadores com dinheiro na conta!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quatro apostas de Curitiba ficaram no quase no concurso 3401 da Lotofácil, sorteado na noite de segunda-feira (26). Uma aposta de Brasília (DF) acertou as 15 dezenas sorteadas e faturou um prêmio de R$ 1.741.267,33.

Resultado Lotofácil 3401: 02, 03, 04, 05, 06, 08,09, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 25

Dos quatro bilhetes curitibanos, um foi feito pela internet e outros três em lotéricas. ( Mônaco Loterias, República Loterias e RM Loterias). Cada um deles vai levar para casa R$ 2.128,88.

O próximo concurso será na terça-feira (27), com prêmio estimado de R$ 1,8 milhão.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR SILCE 15 Não Simples 1 R$2.128,88 CURITIBA/PR MONACO LOTERIAS LTDA 15 Sim Simples 1 R$2.128,88 CURITIBA/PR REPUBLICA LOTERIAS LTDA – ME 15 Não Simples 1 R$2.128,88 CURITIBA/PR RM LOTERIAS LTDA 15 Não Simples 1 R$2.128,88

Como jogar?

Para fazer a aposta na Lotofácil é preciso registrar o jogo até às 19h do dia do sorteio. São 25 números disponíveis, e o apostador (a) escolhe de 15 a 20 dezenas. A menor aposta custa R$ 3.

