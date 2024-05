Quatro apostas de Curitiba, três de cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e duas do Litoral do Paraná passaram perto do prêmio milionário da Lotofácil 3104, ao acertarem 14 das 15 dezenas, na noite de quarta-feira (15). A bolada de R$ 1,7 milhão saiu para as cidades de Timon (MA) e Votoratim (SP). Confira o resultado.

Resultado da Lotofácil 3104:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 15, 17, 19, 24, 25

Mas os apostadores de Curitiba, Almirante Tamandaré (RMC), Pinhais (RMC), São José dos Pinhais (RMC), e de Guaratuba e Matinhos, no Litoral, não vão ficar de mãos abanando! Quem fez apostas com 15 números vai embolsar o prêmio de R$ 1.085,08. Já uma aposta simples de Curitiba, com 16 números, vai receber R$ 2.170,16. Veja abaixo o detalhamento das apostas!

Na Lotofácil, o jogo mais querido do Brasil, é possível ganhar com 15, 14, 13, 12 e 11 acertos. As apostas são válidas até as 19h do dia do sorteio. O próximo sorteio da Lotofácil será nesta quinta-feira (16), com prêmio estimado de R$ 1,7 milhão.

Lotofácil – Concurso 3104

Apostas ganhadoras com 14 acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta

Cotas Prêmio ALMIRANTE TAMANDARE/PR LOTERIA CACHOEIRA DA SORTE 15 Não Simples 1 R$1.085,08 CURITIBA/PR ALPHA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.085,08 CURITIBA/PR LOTERIAS ANCHIETA 16 Não Simples 1 R$2.170,16 CURITIBA/PR REPUBLICA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.085,08 CURITIBA/PR SUA SORTE LOTERIAS LTDA 15 Não Simples 1 R$1.085,08 GUARATUBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.085,08 MATINHOS/PR LOTERICA EPAMINONDAS 15 Sim Simples 1 R$1.085,08 PINHAIS/PR FLORIDA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.085,08 SAO JOSE DOS PINHAIS/PR LOTERIAS COLONIA 15 Não Bolão 5 R$1.085,05

EITA!!! Ja “roubou” aquele sabonete de hotel? Você não imagina onde eles são feitos!! Investimento Dá pra ganhar milhões com leilão?? Essas dicas são de ouro!! Treta no litoral! Mar de esgoto?? Fique atento para não mergulhar neste problemão!