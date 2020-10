Uma mensagem que viralizou nas redes sociais neste fim de semana ajudou a loja Balaústres Brinquedos, nas Mercês, em Curitiba, a superar um grande prejuízo. Tudo aconteceu de quinta (22) para sexta-feira (23), quando um vazamento provocado por uma torneira aberta acabou alagando parte do estoque da loja. Com isso, as caixas e embalagens dos brinquedos foram danificados.

“Estamos superando o desespero de sexta-feira. Nós fizemos uma promoção, com descontos de 40% a 50%. A história viralizou e no sábado tinha fila do lado de fora”, conta a proprietária Ana Paula Dallastella. Como a procura foi alta, a promoção encerrou nesta segunda-feira (26).

A hipótese é de que o vazamento tenha sido provocado após um cliente utilizar o banheiro da loja, deixando a torneira aberta. Por causa da pausa temporária no abastecimento, consequência do rodízio da Sanepar, ninguém reparou que o registro da torneira ficou aberto. “O banheiro fica perto do estoque e quando chegamos na sexta-feira, já tava tudo alagado. Felizmente só alagou o estoque, que tinha brinquedos de plástico, como Barbie, HotWeels”, esclarece a proprietária.

Ana Paula não chegou a fazer um cálculo para saber exatamente qual foi o tamanho do prejuízo, mas a situação logo foi contornada com as mensagens sobre a promoção, que se espalharam pelas redes sociais. “Tem pessoas dizendo por aí que a mensagem é fake, porque a promoção já encerrou. Mas não tivemos esse intuito. Viralizou muito rápido e conseguimos recuperar rapidamente, felizmente”, revela.

