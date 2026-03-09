Livro sobre empreendedoras de Curitiba será lançado no Paiol Digital

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba lançará o livro ‘Elas Empreendem – Histórias de Sucesso das Mulheres do Prêmio Empreendedora 2025’ na próxima quinta-feira (12/3), durante o Paiol Digital das Mulheres. O evento acontecerá no Pinhão Hub, no bairro Rebouças, reunindo empreendedoras e lideranças para celebrar o protagonismo feminino nos negócios.

A publicação reúne relatos de finalistas e vencedoras do Prêmio Empreendedora 2025, realizado em outubro do ano passado. É a primeira vez que as histórias das participantes da premiação são compiladas em um livro, registrando trajetórias marcadas por determinação, inovação e capacidade de transformação.

As narrativas apresentam os desafios enfrentados pelas empreendedoras, incluindo dificuldades financeiras, preconceito e mudanças radicais de trajetória. Entre os relatos, estão histórias de mulheres que caminharam quilômetros para estudar na infância, trabalharam na roça e até mesmo de uma refugiada da guerra na Síria que empreendeu em Curitiba.

O livro foi viabilizado em parceria com a Editora Suardi, com apoio da gráfica Hellograf para a impressão. A obra também contou com a contribuição de avaliadoras, mentoras e palestrantes que participaram do Prêmio Empreendedora 2025.

O lançamento do livro ‘Elas Empreendem’ acontecerá às 18h30 do dia 12 de março, no Pinhão Hub, localizado na Rua Engenheiros Rebouças, 1.732, no bairro Rebouças, como parte da programação do Paiol Digital das Mulheres.