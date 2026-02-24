Livro reúne histórias de empreendedoras premiadas em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba lançará no dia 12 de março o livro ‘Elas Empreendem – Histórias de Sucesso das Mulheres do Prêmio Empreendedora 2025’. O lançamento acontecerá durante o Paiol Digital das Mulheres, no Pinhão Hub, bairro Rebouças. A obra reúne relatos de empreendedoras finalistas e vencedoras do Prêmio Empreendedora 2025, realizado em outubro do ano passado.

O livro apresenta trajetórias de mulheres que transformaram desafios em negócios de impacto. As histórias revelam lutas, preconceitos enfrentados e fracassos superados. Entre os relatos, há mulheres que caminharam quilômetros para estudar na infância, trabalharam na roça, deixaram suas cidades em busca de oportunidades e até uma empreendedora refugiada da guerra na Síria.

A publicação foi viabilizada em parceria com a Suardi Editora e conta com apoio da gráfica Hellograf. O evento de lançamento ocorrerá às 18h30 no Pinhão Hub, localizado na Rua Engenheiros Rebouças, 1.732, como parte da programação do Paiol Digital das Mulheres.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Paulo Martins, o livro mostra que o empreendedorismo feminino é feito de pessoas reais que enfrentam dificuldades e trabalham duro. Ele afirma que cada história reforça o compromisso de ampliar políticas públicas voltadas ao fortalecimento das mulheres.