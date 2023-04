Aloisio Maia Torres, 44 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Luiz Carlos Torres e Inês Maia Torres. Sepultamento ontem.

Antônia Dombek, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Demétrio Volochen e Paula Tratch. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Cemitério Municipal Água Verde.

Antônio Edi Souza de Moraes, 78 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Algeu Celestino de Moraes e Dejanira Souza de Moraes. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Ayde Branco Luz, 101 anos. Profissão: do lar. Filiação: Octalvino Rodrigues Branco e Maria do Rosário Fernandes Branco. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Benedito Ovídio da Costa, 86 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Costa Sobrinho e Maria Angelica Sobrinho. Sepultamento ontem.

Conceição de Maria Costa Pinheiro de Araújo, 65 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Geraldo Felizardo da Costa e Silveria da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Dorothea Terezinha dos Santos Guerreiro, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Fermino dos Santos e Laudelina Antunes dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Edith Kopper, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Theobaldo Petry e Nelina Petry. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Evanilda da Silva, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Henrique Machado e Noêmia Machado. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Corupa, saindo da Capela Municipal de Corupa.

Flaviano Bispo da Silva, 74 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Paulo Bispo da Silva e Francisca Gonçalves da Silva. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo (Pranagua(PR)).

Griciele Pedroso, 37 anos. Profissão: do lar. Filiação: José do Espírito Santo Pedroso e Dirce de Jesus Camargo Pedroso. Sepultamento ontem.

Isidoro Furlaneto, 65 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Anselmo Furnaleto e Assunta Benedt Furnaleto. Sepultamento ontem.

Janice Santim Ribeiro, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Santim e Edviges Bizali Santim. Sepultamento ontem.

João Leal dos Santos, 79 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel Leal dos Santos e Berberina Colaco Leal. Sepultamento ontem.

João Luiz da Silva, 50 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Luiz da Silva e Roseli de Franca Silva. Sepultamento ontem.

João Safanelli, 62 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Alfredo Safanelli e Mônica Hernacki Safanelli. Sepultamento ontem.

José Maurício Calixto, 70 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Cândido Calixto e Mathilde Maria Rigoni Calixto. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Cachoeira, saindo da Capela Municipal de São José dos Pinhais.

Juvelina Biora Bernardi, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Biora e Narciza Gonçalves de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Santa Mônica Campina Grande do SulPR.

Leandro Rafael Moraes, 27 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Adilson Moraes e Rovane Aparecida dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luiz Francisco Inácio, 69 anos. Profissão: reciclagem. Filiação: Geraldo Francisco Inácio e Joana Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Madalena Cordeiro Kiryla, 101 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fernando Cordeiro e Dolores de Castro Cordeiro. Sepultamento ontem.

Marcelo Gomes Scholz, 62 anos. Profissão: designer. Filiação: José Wille Scholz e Zélia Gomes de Jesus Scholz. Sepultamento ontem.

Marciana de Freitas Lino, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Elias de Freitas e Maria do Nascimento Freitas. Sepultamento ontem.

Maria Barbara de Souza, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Carneiro da Silva e Miquilina Silva da Fonseca. Sepultamento ontem.

Maria Helena Kendrick Fiuza, 73 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Pedro Ribeiro dos Santos e Maria Paulin Ribeiro dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Maria Izabel Aires Farias, 58 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Leonildo Farias e Maria Aparecida Aires Farias. Sepultamento hoje, Capela Municipal de Palmas.

Mário Silvério dos Santos, 83 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Raul Silvério dos Santos e Amélia Maria do Carmo. Sepultamento ontem.

Nilva Alves Mendes da Silva, 60 anos. Profissão: diarista. Filiação: José Alves Gundim Filho e Maria Mendes Gundim. Sepultamento ontem.

Patricia Schmidt Siloto, 48 anos. Profissão: técnico. Filiação: Pedro Tadeu Almeida Siloto e Maria Consuelo de Miranda Schmidt Siloto. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Rodrigo Sousa de Azevedo, 31 anos. Profissão: soldador. Filiação: Altamir de Azevedo e Elisabeth de Sousa Azevedo. Sepultamento hoje, Cemitério Caminho do Ceu/ Sjp, saindo da Capela Natalina Berti Sjp.

Roseli Neras Gonçalves Leite, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ozório Thome Gonçalves e Elza Neras Gonçalves. Sepultamento ontem.

Ruth Nicola de Freitas, 91 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Pedro Nicola e Helena Nicola. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo de Igreja Assembleia de Deus.

Sandra de Fátima Freire Sousa, 48 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Pergentino Freire e Neusa Freire. Sepultamento ontem.

Taissa Cristina Ribeiro, 34 anos. Profissão: gerente administrativo. Filiação: Valdomiro Martins Ribeiro e Lourdes Pires Ribeiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Evangélica / Pinheirinho.

Tereza Galvani Mello, 89 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: César Galvani e Lucrecia Galvani. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Valdemir Simplicio dos Santos, 61 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Miguel Simplicio dos Santos e Natividade Mendes dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 do Santa Cândida.

Vitalino Cachel, 98 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Luíza Cachel. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Memorial Luto Curitiba – Sala Ipe.

Zulema Maria da Costa Mello, 78 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Waldemar Cipriano da Costa e Thereza da Costa. Sepultamento ontem.