Abílio Quirino de Lima, 92 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Francisco Quirino de Lima e Roza Modesta de Freitas. Sepultamento ontem.

Adão Domingues Ferreira, 79 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Adília Silveira Domingues e Adília Silveira Domingues. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Municipal de Campo Largo, saindo da Capela Municipal de Campo Largo.

Agenor Gonçalves de Souza, 81 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Pedro Gonçalves de Souza e Amélia de Mello Souza. Sepultamento ontem.

Almeida Aniceto de Souza, 85 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Paulino Aniceto de Souza e Isaltina Cardoso de Souza. Sepultamento ontem.

Amarildo Buzato, 51 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: João Buzato e Maria Aparecida da Silva Buzato. Sepultamento hoje, Cemitério Timbotuva/ Campo Largo, saindo de local a ser designado.

Ana Tatarin Gubert, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: André Tatrin e Eudocia Okulska. Sepultamento ontem.

Aniss Cury, 101 anos. Profissão: militar. Filiação: Oadi Cury e Victória Abdala Cury. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde.

Armando Muniz Filho, 69 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Armando Muniz e Zenilda Arruda Muniz. Sepultamento ontem.

Aronil Soares, 71 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Olavo Soares e Enezir Culica Soares. Sepultamento ontem.

Ary Schultz, 91 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Augusto Schultz e Sarah Diogo. Sepultamento ontem.

Cândida Alves de Moura, 88 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Furtunato Alves de Moura e Josefina de Moura. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Christovam Roche Filho, 65 anos. Profissão: assistente manutenção. Filiação: Christovam Roche e Apparecida Virgínia Boscovich Roche. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Cláudio Messias de Albuquerque, 61 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Leonardo Pereira de Albuquerque e Maria de Messias Albuquerque. Sepultamento ontem.

Cleonice Soldi Moreira, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arnaldo Goldi e Maria Ericksen Soldi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Cristina Rosa de Oliveira, 36 anos. Filiação: Rivanir Rosa de Oliveira. Sepultamento ontem.

Dinah Francisca Caetano, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Walfrido Trigueira e Nathalia Trigueira. Sepultamento ontem.

Doroti Andrioli, 78 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Luiz Venante e Ligia Venante. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Vaticano.

Durcilia Moraes de Almeida, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Trajano Moraes e Almira Lemes Maciel. Sepultamento ontem.

Edith Dias, 84 anos. Profissão: bibliotecário(a). Filiação: Manoel Dias Martinez e Florinda Barrios Martinez. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Edmar Tozo, 94 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Victório Tozo e Rosa Tozo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Ermandina Ribeiro, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Reinaldo e Verônica Machado. Sepultamento ontem.

Ernesto Kissner, 87 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Erminio Kissner e Rachele Kissner. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Eugênio Voziniak, 63 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Voziniak e Ana Voziniak. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato / Tatuquara.

Fernando Cuellar Flores, 82 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Fernando Cuellar Soria e Dolores Flores Garcia. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Francisco Carlos dos Santos Colares, 64 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Euclides Claudino dos Santos e Maria Cubas dos Santos. Sepultamento ontem.

Geane Maria Martins, 59 anos. Profissão: atendente farmácia. Filiação: José Martins e Aparecida Pereira Martins. Sepultamento ontem.

Helena Luíza Chauchuti Crevelim, 18 horas. Filiação: Paulo Henrique Crevelim e Caroline Chauchuti de Araújo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04.

Helena Tavares da Trindade, 66 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Marciliano Tavares e Maria Lourenço Tavares. Sepultamento ontem.

Hercildo Alves, 59 anos. Profissão: técnico. Filiação: Hercilio Alves e Zilda Hecke Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo de Batista Lameda/ Bigorrilho.

Jair Karvat, 60 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Teodoro Karvat e Maria Luíza Karvat. Sepultamento ontem.

Jair Teixeira de Paula, 53 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Conrado Teixeira de Paula e Alaide Maria de Paula. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02.

João Salkovski Sobrinho, 75 anos. Filiação: Ernesto Salkovski e Lademira Jacente Salkovski. Sepultamento ontem.

Jorge Luiz Pedroso Cunha, 60 anos. Filiação: Ayres Cunha e Emerentina Pedroso. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Weisopolis / Pinhais.

José Carlos Vargas, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Raimundo Vargas e Júlia Peres Vargas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Leandro Lucas Dias de Meira, 25 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Leandro Marcelo Alves de Meira e Patricia Gonçalves Dias. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão.

Leny Therezinha Gaspari de Oliveira Lima, 85 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ivannove Gaspari e Alcina Loures Gaspari. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Leoni de Oliveira Cruz, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Claro de Oliveira e Maria Eugenia de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Leticia Ribeiro da Maia, 34 anos. Profissão: diarista. Filiação: José Carlos da Maia e Rosandina Ribeiro da Maia. Sepultamento ontem.

Lídia Iara Rodrigues Pinto, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rubens Rodrigues Pinto e Cleusa Rodrigues Pinto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de local a ser designado.

Lincoln Segala, 55 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Elias Segala e Leni Dina Segala. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Manoelina Ribeiro dos Santos, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ribeiro dos Santos e Francisca Candina de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria Sandra de Souza, 72 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: José Manoel da Silva e Maria Batista da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Maria Vitória Henrique da Silva Marcos, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: Lauro Henrique da Silva e Mirel Henrique da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Maria Zélia Xavier Ferreira, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Menerio Xavier e Maria Camargo Xavier. Sepultamento ontem.

Marlene Casas Pinto, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aldomario Casas e Maria de Almeida Casas. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal da Lapa, saindo da Capela Municipal Lapa.

Myriam Inês Riquelme Moreno, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sérgio José Clemente Riquelme e Estela del Carmen Moreno Merino. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Nice Rassolini Pestana da Silva, 90 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Celestino Rassolini e Mercedes Rassolini. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Onix.

Oliver Bessa Barrientos, 6 horas. Filiação: Diego Antônio Munoz Barrientos e Inêz Emmanuela Bessa Reis. Sepultamento segunda-feira, 28 de agosto de 2023 às 9hh, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais.

Osório Machado de Lima, 74 anos. Profissão: soldador. Filiação: Maria das Dores Machado de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Rodolfo Born Filho, 76 anos. Profissão: frentista. Filiação: Rodolfo Born e Pedrina Cordeiro Born. Sepultamento ontem.

Rute de Andrade Hatschbach, 93 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Arnobio Penha de Andrade e Aurora Pereira de Andrade. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal do Água Verde.

Staina Georgie Yvica Cine, 1 anos. Filiação: Steevenson Cine e Betty Francois. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 do Cemitério Municipal Boqueirão.

Tarcilo Franco Moura Tupy Caldas, 76 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Joaquim Louzada Tupy Caldas e Judith Moura Tupy Caldas. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Valdeci Caldas, 43 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Donato Gonçalves Caldas e Maria Olivia Caldas. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Pinhao, saindo da Capela Municipal de Pinhao.

Valéria Balster Lubaszewski, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mário Balster e Edith Hirsch Balster. Sepultamento ontem.

Valterlei Batista do Nascimento, 67 anos. Profissão: gerente administrativo. Filiação: Joaquim Batista do Nascimento e Alice Soares do Nascimento. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Vicente Dunaiski, 82 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Bonifácio Dunaiski e Verônica Slecz Dunaiski. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Vivaldino Domingues, 81 anos. Profissão: segurança. Filiação: Firmino Domingues Teixeira e Terencia Nogueira de Andrade. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 – Municipal Boqueirão.

Viviane Ferrari Joanassi, 48 anos. Profissão: do lar. Filiação: Orrivas Melo Joanassi Filho e Maria Lúcia Ferrari Joanassi. Sepultamento ontem.

Waldir de Mello, 73 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Waldomiro de Oliveira Mello e Almerinda Nogueira de Mello. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal / Telêmaco Borba, saindo da Capela da Funerária Monte Alegre / Telêmaco Borba.

