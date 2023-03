Lista dos falecimentos e sepultamentos do dia em Curitiba e região

Aparecida Tereza Cripa Fernandes, 72 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Antônio Cripa e Ana Maldis Cripa. Sepultamento ontem.

Bernardo Fortes Rocha Vicente, 2 anos. Filiação: André Luís Vicente e Karla Fortes Rocha. Sepultamento ontem.

Cerly Louzada Berwanger, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Rodrigues Louzada Júnior e Lydia Cordova. Sepultamento ontem.

Cláudio Martinhak, 47 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Júlio Martinhak e Ana Martinhak. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Daiane da Fonseca Costa, 39 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Maria Santos da Costa e Tânia Regina da Fonseca Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Dil Gelbcke Kasecker, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Gelbcke e Australia Perrone Gelbcke. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Divanir Vaz Torres, 81 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Elpidio Vaz Torres e Anair de Lima. Sepultamento ontem.

Dolores Bora Ferreira, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Bora e Valdemira Bora. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Campo Largo, saindo da Capela Municipal de Bolsa Nova.

Edison Faria Ribeiro, 52 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Antônio Faria Ribeiro e Trindade de Lima Ribeiro. Sepultamento hoje, Cemitério Campinhos Tunas do ParanáPR, saindo de Capelinha Tunas do Paraná (PR).

Eduardo Cenedeze, 59 anos. Profissão: borracheiro(a). Filiação: Gilberto Cenedeze e Olinda Guizelini Cenedeze. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Igreja Xaxim Nossa Senhora do Carmo CuritibaPR.

Elpidio Fagundes Ferreira, 84 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Leopoldino Fagundes Ferreira e Ana Catarina da Cruz. Sepultamento ontem.

Ernani Rocha Olivette, 80 anos. Profissão: técnico alimentos. Filiação: João Roniak Olivette e Nice Rocha Olivette. Sepultamento ontem.

Gabriel da Silva Machado, 24 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Anilton Braz Machado e Liziane Aparecida da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira.

Geni de Souza Reis, 68 anos. Filiação: José de Souza e Maria da Luz Souza. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jair Apolinário Bueno, 63 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Osmario Apolinário Bueno e Anita Landucci. Sepultamento hoje, (Morretes) Cemitério Municipal de Morretes(PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

João Batista Ferraz, 73 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Luiz Diogo Ferraz e Terezinha Alves Ferraz. Sepultamento ontem.

José Canella, 86 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio Canella e Geralda Canella. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Douradina, saindo da Capela de Douradina.

José Rodrigues de Souza Neto, 85 anos. Filiação: Jao Rodrigues de Souza e Ana de Souza Pinto. Sepultamento ontem.

José Zenedin, 98 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Felippe Mamede Zenedin e Elisa Anna. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde.

Josiane Gomes Ovsiany Fuchs, 33 anos. Profissão: publicitário(a). Filiação: João Ovsiany e Edna Aparecida Gomes Ovsiany. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Lorimar Cunha dos Santos, 56 anos. Profissão: reciclagem. Filiação: Lourival Rosa dos Santos e Noeli Marilze Camargo Cunha. Sepultamento ontem.

Lotario Machado de Souza, 74 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Valêncio Machado de Souza e Maria Emília Gonçalves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo de Assembleia de Deus São Braz.

Lucas Daniel Mendez Barreto, 6 anos. Filiação: Diego Arnaldo Mendez Cardozo e Catalina Barreto Bruno. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Paraguai.

Luís Amilton Ribeiro Batista, 45 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: José Ribeiro Batista e Maria de Lourdes Ribeiro Batista. Sepultamento ontem.

Luiz Augusto Santos Rodrigues, 62 anos. Filiação: Eloy Rodrigues e Valquíria Santos Rodrigues. Sepultamento ontem.

Luíza Maria Almendanha, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Cândido dos Santos e Maria do Carmo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Wenceslau Braz.

Luzia Gasparini, 86 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Aldo Gasparini e Ignez Paludetto. Sepultamento ontem.

Magnus Wolfram, 62 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Rudiberti Wolfram e Ursula Wolfram. Sepultamento hoje, Cemitério Jardim Saudade de Blumenau Sc, saindo da Capela Jardim Saudade Blumenau Sc.

Maria Catarina Felipe da Fonseca Marti, 72 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Pedro Honório da Fonseca e Albertina Felipe da Fonseca. Sepultamento ontem.

Maria Emília Gatto, 85 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Ângelo Gatto e Justina de Moraes Machado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida.

Maria do Pilar da Silva, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim de Franca e Marcilia Maria de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal do Boqueirão.

Michael Roberth do Prado Stedile, 40 anos. Profissão: motorista. Filiação: Ireno Stedile e Clélia Elizabeth do Socorro Prado. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Adriana (Colombo).

Miriam Terezinha Ribas Marchiori, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcir Macedo Ribas e Maria Sena Ribas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Neusa Cruz Ribeiro, 75 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Pedro Cruz e Laura Paes da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Municipal Jardim Osasco ColomboPR.

Norberto Szpak, 55 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José Szpak e Dejanira Martinatto. Sepultamento hoje, Cemitério da Faxina/ São José dos Pinhais, saindo de Igreja Nossa Senhora da Paz / Boqueirão.

Ondina Terezinha Tremea, 79 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Sigismindo Antunes Neto e Hermínia Medeiros Neto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Pedro Lourenço, 75 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: João Antunes Lourenço e Natália Fernandes. Sepultamento ontem.

Renan dos Santos de Oliveira, 25 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Aldemir de Oliveira e Rosimari de Freitas dos Santos. Sepultamento ontem.

Serzelina Elisio de Lara, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Abrão Elisio de Lara e Natalina Maria de Lara. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo de Cemitério de Tranqueira Almirante Tamandaré (PR).

Solange Aguirre Fonseca, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Acacio Ayres de Aguirre e Walfredina Prestes de Aguirre. Sepultamento hoje, (Bocaiuva do Sul) Cemitériomun.de Bocaiuva do Sul(PR), saindo da Capela e Cemitério Municipal de Bocaiuva do Sul.

Thiago Alves de Souza, 42 anos. Filiação: Pedro Alves de Souza e Maria Dolores de Souza. Sepultamento hoje, (Contenda) Cemitério Municipal de Contenda(PR).

Vagner Prestes, 28 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Prestes e Jurema da Silva Prestes. Sepultamento ontem.

Wilson Luiz Pires, 45 anos. Profissão: técnico informática. Filiação: Joaquim Alves Pires e Eva da Luz Pires. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela 01 Municipal Santa Cândida.