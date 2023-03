Adalto Antunes Rodrigues, 64 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Acacio Antunes Rodrigues e Adelaide de Oliveira Rodrigues. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Ana Vitória de Morais, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro dos Santos de Souza e America Rafaela de Souza. Sepultamento ontem.

Antônio José Pereira, 82 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Lino Pereira e Maria Joana. Sepultamento ontem.

Belarmina da Cruz Rodrigues, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Dormelo da Cruz e Paulina Catharina Leme. Sepultamento ontem.

Bernadete Aparecida Maluche da Silva, 68 anos. Filiação: Sebastião Maluche e Maria da Conceição Maluche. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Bruna Manoeli Bianchini de Lima, 36 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Vilmar Bianchini e Clevenice do Nascimento. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Bruno Rudolfo Prade, 79 anos. Profissão: mecânico industrial. Filiação: Rudolfo Prade e Erna Prade. Sepultamento ontem.

Carlos Murillo Cescato Braga, 86 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Antônio Sueno Grandao Braga e Júlia Cescato Braga. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo de local a ser designado.

Carlos Roberto Pereyra, 66 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Carlos Horácio Pereyra e Josefina Antônia Tognetti de Pereyra. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Cleide Aparecida Kechi, 54 anos. Filiação: Milko Kechi e Ruth Kechi. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Daniel Vieira da Silva, 55 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Vieira da Silva e Maria Maura da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Uberaba de Baixo.

Dilson Luiz dos Santos, 77 anos. Profissão: militar. Filiação: José Luiz dos Santos e Iza Coimbra dos Santos. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Mortuária Eixo Sul.

Everson Abílio Ramos de Lima, 53 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Abílio de Lima e Conceição Alice Ramos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Filomena Terezinha Bocoen, 57 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Victor Pawlowicz e Roza Trybek Pawlowicz. Sepultamento hoje, (Contenda) Cemitério Municipal de Contenda(PR), saindo de Capela Municipal.

Floraci Soares Delfino Teixeira, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Constante Soares Delfino e Maria Ortilina Soares Martins. Sepultamento ontem.

Gildamir Espinoso Warde, 82 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Kalil Elias Warde e Maria Espinosa Warde. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias(Colombo).

Guilhermo Gustavo Schuwaloff, 36 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Tamara Schuwaloff. Sepultamento ontem.

Irene Perini, 78 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Fermino Perini e Tereza Bufalo Perini. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Isaac Wellington Souza do Nascimento, 25 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Zaquel Wilson de Souza e Kelem Patricia R do N Souza. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Periperi em Belo Horizonte – Mg, saindo da Capela Municipal de 4 Barras -PR.

Ivan Alceu Fernandes, 59 anos. Profissão: agente. Filiação: Ivone Fernandes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Janete Elvira Alves Ribeiro, 51 anos. Filiação: João Maria Alves de Paula e Maria do Espírito Santo de Paula. Sepultamento ontem.

Jéssica Vicente Cubas, 31 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vanderlei Cubas e Iracema Vicente. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato – Tatuquara.

João Alfredo Silva Neto, 78 anos. Filiação: Jofre Cabral Silva e Maria da Glória Montenegro da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

José Silvestre de Freitas, 81 anos. Filiação: João Silvestre e Ducilia Maria de Jesus. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Assungui, saindo da Capela Cemitério Assungui – Itaperuçu.

Kelem Andressa de Oliveira da Silva, 36 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Elpidio de Oliveira e Maria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Lauro Miguel Ferreira da Silva, 53 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Albino Ferreira da Silva e Antônia Grosselli. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luiz Cláudio Pereira, 58 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Pedro Amir Pereira e Lindamir de Paula Pereira. Sepultamento ontem.

Luzinete Morais da Silva, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Morais da Silva e Maria Vitória da Silva. Sepultamento ontem.

Margarida Haboski Steinboch, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Haboski e Geni Haboski. Sepultamento ontem.

Maria Cristina Fernandes do Amaral Souza, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Fernandes e Leda Domingos Fernandes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Maria Dorotea de Almeida, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Napoleão da Silva Reis e Oscarlina Alves da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Maria Joana Luiz, 82 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Pedro da Silva e Lúcia Agda da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de local a ser designado.

Maria Tereza Fonseca Paes da Silva Souto, 73 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Mário Paes da Silva Souto e Edite da Fonseca Silva. Sepultamento ontem.

Maria da Silva Paes, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Gregório da Silva e Maria Apolinária de Gouveia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Jardim Cláudia.

Mariane Aparecida Belarmino Portes, 15 anos. Profissão: estudante. Filiação: Adnilson Aparecido Portes e Daiane Belarmino. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Michele Violani Zeghbi, 38 anos. Filiação: João Francisco Zeghbi e Rosane Moreira Violani Zegbi. Sepultamento ontem.

Miguel Schultz Faustin, 3 anos. Filiação: Deivid de Lima Faustin e Rosicler Fragoso Schultz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão.

Moisés Pereira dos Santos, 58 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Antônio Pereira dos Santos e Estelina Brito dos Santos. Sepultamento ontem.

Nair da Silva Bonato, 92 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Aristides da Silva e Maria Tereza Bonato. Sepultamento hoje, Assungui Rio BrancoPR.

Nattan Leopoldo Radicheski, 20 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: João Aguinaldo Radicheski e Maria Elisabete Zapichuka Radicheski. Sepultamento ontem.

Paulo César de Lima, 61 anos. Filiação: José Moisés de Lima e Maria Aparecida de Lima. Sepultamento ontem.

Paulo Henrique Paiva Cavalcanti Ramos, 34 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Aleques Pereira Ramos e Ednei Paiva Cavalcanti. Sepultamento ontem.

Paulo Veiga, 70 anos. Filiação: José da Veiga e Leonora Ferreira Veiga. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Pedro de Souza, 74 anos. Profissão: balconista. Filiação: José de Souz e Tereza Rocha de Souza. Sepultamento ontem.

Raymunda Ribeiro Berino, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Raimundo Ribeiro da Costa e Ana das Merces de Paula. Sepultamento ontem.

Regina Maria Elias, 63 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Orestes Martins Elias e Terezinha de Jesus Elias. Sepultamento ontem.

Reinaldo Scholochaski, 41 anos. Filiação: Irene Miilleck. Sepultamento ontem.

Rejane da Silveira Mocibrocki, 83 anos. Profissão: diarista. Filiação: João Batista da Silveira e Floripa Andrade da Silveira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Bom Pastor (Pinhais).

Ricardo Woislaw Nascimento, 33 anos. Filiação: Júlio César do Nascimento e Andréa Woislaw. Sepultamento ontem.

Rodrigo da Rocha, 35 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Iolanda Cristina. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Igreja Parolin.

Romeu Bosa, 86 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: José Pedro Bosa e Amália Valente Bosa. Sepultamento ontem.

Thomaz Lech, 86 anos. Filiação: João Lech e Balbina Lech. Sepultamento ontem.

Tsuyoshi Nozu, 75 anos. Profissão: técnico radiologia. Filiação: Tikanobu Nozu e Tazu Tsugue Nozu. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo de Templo Tenrikyo – Cajuru – Curitiba -PR.

Vilson Salles, 76 anos. Profissão: militar. Filiação: Francisco Salles e Dirce Salles. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Vitor Teixeira de Franca, 86 anos. Filiação: Júlio Teixeira de Faria e Natália Ribeiro de Franca. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Waldemar dos Santos Garcia, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Domingues Garcia e Isabel dos Santos Garcia. Sepultamento ontem.

Zélia Wexel Albuquerque, 97 anos. Profissão: secretária. Filiação: João Luiz Wexel e Maria Wexel. Sepultamento ontem.