Lista dos falecimentos e sepultamentos do dia em Curitiba e região

Abelardo Nogarolli Filho, 73 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Abelardo Nogarolli e Francisca Batista. Sepultamento ontem.

André de Souza, 79 anos. Filiação: Júlio de Souza e Brigeda Berezuk de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 Santa Cândida.

Braian Ambrozio Alves da Silveira, 20 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Ademilson Alves da Silveira e Odicleia Aparecida Abrozio. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Campina Grande do Sul, saindo da Capela Paranaense.

Cristiano Scuissiato, 47 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Adair Scussiato e Maria Scuissiato. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo de Memorial de Luto Sala Jacaranda 21.oo Hs.

David Bonifácio Rodrigues, 64 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Bonifácio Rodrigues e Donaria Gomes Ribeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Associação dos Momoradores da Vila Formosa/ Novo Mundo.

Dolores de Bomfim Lara, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Cordeiro de Cristo e Antônia Faria de Bomfim. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo da Capela Esmeralda- Almirante Tamandaré.

Eva Cândido Rocha, 58 anos. Profissão: doméstica. Filiação: José Cândido e Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Garibaldina Miguel da Fonseca, 105 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Policeno de Sousa e Eliza Ribas de Sousa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Helena Gruner Sechta, 89 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Wadislau Gruner e Rosa Wenc Gruner. Sepultamento ontem.

Iara Silvério da Silva Basquera, 60 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Maria Silvério da Silva e Rosa Machado. Sepultamento ontem.

Idalina de Jesus Brasil do Nascimento, 71 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Antônio José de Faria e Maria José Vempes. Sepultamento ontem.

Inaldo Mares da Costa, 86 anos. Profissão: conferente. Filiação: João Batista da Costa e Eunice Mares da Costa. Sepultamento ontem.

Ione Beatriz Garibaldi Issopo, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Enore Garibaldi e Teresinha Baldissera Garibaldi. Sepultamento ontem.

Irene Calegari Fabri, 87 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Pedro Calegari e Catharina Biss Calegari. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Manaca Memorial Luto Curitiba.

Irene Cichon de Jesus, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leon Cichon e Magorjata Dolniak Cichon. Sepultamento ontem.

Irineu Carlos Bissoni, 79 anos. Filiação: Carlos Bissoni e Maria de Lurdes da Cunha Bissoni. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

Jesail Francisca Alpendre, 88 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Maria Antônia Francisca. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Jade.

João Carlos Ferreira, 57 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: João Euzabio Ferreira e Maria Taborda. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 – Capela Municipal do Boqueirão.

Jocimara Aparecida dos Passos, 47 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: João Aniceto dos Passos e Odete Fátima Deitos dos Passos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jorge Geraldo, 82 anos. Profissão: militar. Filiação: João Geraldo e Aida Gomes Geraldo. Sepultamento ontem.

Julinda Toledo Dionísio, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: João da Silva Toledo e Joaquina Toledo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Julinho Gimenes dos Santos, 55 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Horácio Telles dos Santos e Gregoria Gimenes dos Santos. Sepultamento ontem.

Laura Luíza Lago, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: David Gasparin e Lúcia Dallastella Gasparin. Sepultamento ontem.

Leonaldo Anacleto Ferreira, 42 anos. Filiação: Luiz Anacleto Ferreira e Maria de Lourdes Batista Araújo Ferreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Leônidas Fernandes, 83 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Joaquim Fernandes e Matilde do Rosário. Sepultamento ontem.

Lida Maria da Luz Capri Bueno, 96 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Ângelo Capri e Hermínia Albini Capri. Sepultamento ontem.

Lindamir Conceição do Nascimento, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Atilio Silva e Júlia Silva. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

Lucas Claudino Euflasio, 25 anos. Profissão: lavador(a) carros. Filiação: Crislaine Claudino Euflasio. Sepultamento ontem.

Luciano Cruz Júnior, 26 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Luciano Cruz e Mareli Andrade Ramos Cruz. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Campina Grande do Sul, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Luiz Alfredo Gomes, 59 anos. Profissão: monitor(a). Filiação: Antônio Gomes e Nazur Abdalla Gomes. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Rodrigues Dias, 60 anos. Profissão: soldador. Filiação: Pedro Rodrigues Dias e Judith Coltro Dias. Sepultamento ontem.

Maria Ezidia dos Santos Chaves, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Laurindo Ferreira dos Santos e Sebastiana Mendes Borba. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Ferre Nackert, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Ferro Busto e Olga Maneguetti Busto. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Mário Cristiano Decker de Almeida, 41 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio de Almeida e Maria Cristina Decker. Sepultamento ontem.

Martinho Zotto, 56 anos. Filiação: Alcides Zotto e Sílvia Krupeizak Zotto. Sepultamento ontem.

Maurícia Valério de Olinda, 70 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Antônio Valério de Olinda e Brigida Nazario de Jesus Olinda. Sepultamento ontem.

Natália Gonçalves de Jesus, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Pereira de Jesus e Maria Conceição de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ocelia Cordeiro de Oliveira, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benjamin Cordeiro e Cleonice Cândida Anelo Cordeiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja Evangélica Jesus Salvador (Sitio Cercado).

Olga Sanches Lisboa, 69 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: José Fernandes Sanches e Leandra Cardoso Sanches. Sepultamento ontem.

Patricia Gonçalves de Campos, 40 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Pedro Roberto de Campos e Creseli Gonçalves de Campos. Sepultamento ontem.

Pedro Cardoso, 84 anos. Profissão: estivador. Filiação: Manoel Cardoso e Maria Malaquias Cardoso. Sepultamento ontem.

Pedro Gonçalves Padilha, 54 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Reinaldo Gonçalves Padilha e Maria Elvira Padilha. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Regina dos Santos, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Avelino dos Santos e Clara dos Santos. Sepultamento ontem.

Rosana Quirino da Silva, 45 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Ismael Quirino da Silva e Gilza Romualdo da Silva. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Osasco (Colombo).

Tereza Lourenço da Silva, 85 anos. Filiação: Jordão Ferreira Lourenço e Donaria Leal Cardoso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Valdevino José de Lima, 63 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José Mendes de Lima e Leandrina Cordeiro. Sepultamento ontem.

Vânia Maria Souza Passos, 42 anos. Profissão: estudante. Filiação: Laydes de Souza Passos e Vicentina Cordeiro Passos. Sepultamento ontem.

Vilson Luís da Silva, 61 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Vergilio da Silva e Alaide Teresinha da Silva. Sepultamento ontem.

Zenah Tchaika, 81 anos. Filiação: André Tchaika e Ana Tchaika. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Água Verde.

Zulmira Betto Moro, 91 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Ricardo Betto e Lúcia Betto. Sepultamento ontem.