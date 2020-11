Adilson do Amaral Ramos, 75 anos. Profissão: militar. Filiação: Anisio Teixeira Ramos e Maria Izabel do Amaral Ramos. Sepultamento ontem.

Agenor Lima de Sousa, 77 anos. Profissão: motorista. Filiação: Lourenço Antônio de Sousa e Oliviera Lima de Sousa. Sepultamento ontem.

Albari do Pilar Batista, 78 anos. Filiação: Maria do Pilar Batista. Sepultamento ontem.

Alice Brito Ayres da Rocha, 2 anos. Filiação: Eric de Oliveira Ayres da Rocha e Ana Paula Brito Henrique. Sepultamento ontem.

Ana Maria de Souza das Neves, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ernesto Vieira de Souza e Otília Lodea de Souza. Sepultamento ontem.

André Ricardo de Lima, 40 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Antônio Thiago Pinheiro de Lima e Roseni de Fátima Lima. Sepultamento ontem.

Anna Maria Camargo Cruz, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Cordeiro de Camargo e Davina Baptista de Camargo. Sepultamento ontem.

Belarmino Alves de Oliveira, 79 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Daniel Joaquim Alves e Ana Alves de Oliveira. Sepultamento ontem.

Benedita dos Santos de Oliveira, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Durval Miguel Alves e Esmilia Ferreira de Jesus. Sepultamento ontem.

Carlito Jacob Giacomitti, 74 anos. Profissão: motorista. Filiação: Fortunato Giacomitti e Helena Ângela Giacomitti. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário (Colombo), saindo da Capela Paroquial Nossa Senhora do Rosário.

Cícero Floriano Gerlach, 84 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Carlos Gerlach Sobrinho e Ilka Maria Gerlach. Sepultamento ontem.

Daniel de Miranda Calliari, 33 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Túlio Cezar Machado Calliari e Taisa Regina de Miranda Calliari. Sepultamento ontem.

Doralicia Cardoso dos Reis, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Dorvalino Cardoso de Oliveira e Sebastiana Moreira. Sepultamento ontem.

Edi Lucas Carvalho Lourenço, 21 anos. Filiação: Daniel Heneman Lourenço e Simone de Fátima Carvalho Lourenço. Sepultamento ontem.

Elia Mitsuko Kitamura, 67 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Sakay Kitamura e Nabuco Nakamura Kitamura. Sepultamento ontem.

Elionai do Nascimento Santos, 27 anos. Profissão: consultor(a) vendas. Filiação: Isaias de Jesus Santos e Izolina do Nascimento Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão.

Elisiane Vilela Antônio, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Ferreira Vilela e Cleia Ferreira Vilela. Sepultamento hoje, Outros.

Elizeu de Brito, 36 anos. Profissão: técnico mecânico. Filiação: Alcebiades de Brito e Marli Monteiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim Independência (Araucária), saindo da Capela Jardim Independência.

Erik Pereira do Rosário, 43 anos. Profissão: militar. Filiação: Adevonsir Lopes do Rosário e Anita Pereira do Rosário. Sepultamento ontem.

Fátima Maria Barreto, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Barreto Guimarães e Laurentina Perrut Barreto. Sepultamento ontem.

Filomena do Rosário Deda, 42 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Deda e Tereza Benedita Andrade Deda. Sepultamento ontem.

Firmino Gonçalves, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Francisco Gonçalves e Carmella Maschion. Sepultamento ontem.

Gunnar von Herbert de Matos, 34 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Manasses de Matos e Eva Josiane Pampuch de Matos. Sepultamento ontem.

Hedwig Stoltz, 93 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Jacob Hug e Emilie Adele Hug. Sepultamento ontem.

Heliana Maria de Almeida Tenfen, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Justino de Almeida e Delavinia Justina de Almeida. Sepultamento ontem.

Hildegard Badensia Wieler, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jacob Pankratz e Katarina Pankratz. Sepultamento ontem.

Ilda Enemann de Lima, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Enemann e Espirituosa Ferreira Enemann. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida.

Izabel Alexandre Klosienski, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Alexandre e Maria Alexandre. Sepultamento ontem.

Izabel Boczkoski, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estanislau Boczkoski e Estephania Boczkoski. Sepultamento ontem.

Jair César Soek, 60 anos. Filiação: Pedro Soek e Maria das Dores Soek. Sepultamento ontem.

Jair Pereira Coutinho, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Adolfo Pereira Coutinho e Alvina da Silva Coutinho. Sepultamento ontem.

Jeferson Celli, 62 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ayrton Celli e Dinair de Melo Celli. Sepultamento ontem.

João Luiz Zangrande, 73 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Atilio Zangrande e Clara Mello. Sepultamento ontem.

João Maria Cardoso, 54 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: José Juliano Cardoso e Maria Cardoso. Sepultamento segunda-feira, 30 de novembro de 2020 às 9hh, no Cemitério Municipal Zona Sul.

João Maria Ferreira, 26 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Lazinho Vicente Ferreira e Renilda Carneiro Ferreira. Sepultamento ontem.

João de Castro, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Alfredo de Castro e Maria de Castro. Sepultamento ontem.

Joaquim Carlos dos Santos, 76 anos. Filiação: Benedito Carlos de Andrade e Maria José de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde, saindo da Capela Municipal do Água Verde – Capela 4 Cemitério Municipal do Água Verde.

Joaquim da Cruz Soares, 80 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Elias Soares e Paulina Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Joiciel Souza Araújo, 21 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Waldeir Rodrigues de Araújo e Rosa de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Itaperucu -PR, saindo da Capela Municipal de Itaperuçu.

José Cândido, 83 anos. Filiação: João Cândido e Leordina de Jesus. Sepultamento ontem.

Júlia Beatriz Dresch Martins, 13 anos. Profissão: estudante. Filiação: Anderson Marcos de Lara Martins e Regina Aparecida Dresch Martins. Sepultamento ontem.

Lina Lopes, 70 anos. Filiação: Joaquim Gonçalves Lopes e Maria José de Jesus. Sepultamento ontem.

Luci Helena Schane Cordeiro, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Doin Cordeiro e Rosa Schane Cordeiro. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Memorial Graciosa Quatro Barras PR.

Luís Carlos Pasquini, 62 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Maurílio Pasquini e Luíza Cecília Pasquini. Sepultamento ontem.

Magda Jocely das Gracas Nunes Rossi, 70 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Manoel João Nunes e Izabel Nunes. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida de Lima, 54 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: Antônio de Lima e Luzia Clemencia de Jesus Lima. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos PinhaisPR), saindo da Capela Pedro Fuss São José dos Pinhais PR.

Maria Ernesta dos Santos, 85 anos. Profissão: camareira. Filiação: Leandro Pilatti e Ida Gasparin Pilatti. Sepultamento ontem.

Maria Scussiato, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juvêncio Alves Franco e Lucinda Alves Nunhoz. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Bomfim, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Celestino Koppe e Natália Bauer Koppe. Sepultamento ontem.

Matheus Alex Castro de Oliveira, 23 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Osmar de Oliveira e Sílvia Cristina Franca Castro. Sepultamento ontem.

Moisés Ferreira, 68 anos. Profissão: motorista. Filiação: Vicente Ferreira e Tereza Couto Ferreira. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Nadir Evangelista Balduino, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Abílio Ribeiro Evangelista e Etelvina Pereira de Souza. Sepultamento ontem.

Nair de Andrade Augustinho, 76 anos. Filiação: Domingos Leite de Andrade e Aparecida Maria de Jesus Andrade. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Ondina Gracy Linhares da Silveira, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Laibida Linhares e Olga Carneiro Linhares. Sepultamento ontem.

Orlando Benedito Leite, 64 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Leoclides da Silveira Leite e Vergínia Maria Leite. Sepultamento ontem.

Paulo Andriel do Nascimento Fonseca, 17 anos. Profissão: estudante. Filiação: Sílvio Fonseca e Rute do Nascimento. Sepultamento ontem.

Paulo Emílio Pereira da Cruz, 42 anos. Profissão: analista informática. Filiação: José Maria Pereira da Cruz e Marise Pereira da Cruz. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Roberto Alves Neto, 59 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Cantodio Alves e Cacilda Marcos Alves. Sepultamento ontem.

Rosalvo de Oliveira Bittencourt, 92 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Martinho da Cunha Bittencourt e Olina de Oliveira Bittencourt. Sepultamento ontem.

Rya Karasawa, 84 anos. Filiação: Bunri Karasawa e Tiyoko Karasawa. Sepultamento ontem.

Salvador Cim, 64 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Pedro Cim e Realina Sartori Cim. Sepultamento ontem.

Sebastião Silva, 83 anos. Profissão: frentista. Filiação: José Silva e Geraldina Soares Silva. Sepultamento ontem.

Sidney Dias Bozza, 60 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Cláudio Henrique Verthein Bozza e Odete Dias Bozza. Sepultamento ontem.

Silviano de Paula, 80 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Joaquim Francisco de Paula e Olivia Maria das Neves. Sepultamento ontem.

Solange Querino do Nascimento, 56 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Adão dos Santos e Jandira Ferreira dos Santos. Sepultamento ontem.

Terezinha Aparecida Ribeiro, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ribeiro Filho e Oridia Rosa Ribeiro. Sepultamento ontem.

Tiago Biscaia Nunes, 26 anos. Filiação: Claudemir Rocha Nunes e Vanderleia Aparecida Biscaia. Sepultamento ontem.

Valdomiro Afonso de Lima, 74 anos. Profissão: servente. Filiação: Serli Aparecida de Lima e Maria Narcisa do Belém. Sepultamento ontem.

Valério Nardo Ferreira, 66 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Joaquim Nardo Ferreira e Ernestina Ferreira da Silva. Sepultamento ontem.

Wellington Cezar Pinto, 47 anos. Profissão: assessor(a) parlamentar. Filiação: Darci Francisco da Costa Pinto e Vera Lúcia Camilo Ferreira. Sepultamento ontem.

Yaeko Sato Matsuura, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tiyuzo Sato e Mura Sato. Sepultamento hoje, Cemitério Santo Expedito (Campo Largo).

Zaida Cardoso da Fonseca, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osvaldo Ferreira Cardoso e Braulina Coutinho Cardoso. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Pelotas.

Zuzarte Karpovitch, 87 anos. Filiação: Teodoro Karpovitich e Helena Karpovitich. Sepultamento ontem.