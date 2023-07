Alan Washington Silva, 32 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Esmeralda da Silva. Sepultamento ontem.

Algacir Vicente dos Santos, 48 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Darcy Fontana dos Santos e Rosicler Terezinha Vicente dos Santos. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal da Lapa, saindo de Municipal da Lapa.

Álvaro Caldeira da Silva, 78 anos. Filiação: Odorico Caldeira da Silva e Luíza Quintina Caldeira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1.

Alzira Daniel Pereira, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Daniel Gonçalves e Dorvalina Cordeiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Campo Mourão – Curitiba.

Angelica Suszek, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Avelino Rodrigues e Maria da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Antônio Chaves Portella, 86 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sebastião de Avila Portella e Maria Chaves. Sepultamento ontem.

Antônio Miguel, 72 anos. Profissão: motorista. Filiação: Euclides Miguel e Elfride de Oliveira Miguel. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias (Colombo).

Aurita Rocha de Oliveira Felipe, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Evaristo da Rocha e Paulina Ferraz de Oliveira. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo de Igreja Presbiteriana – Cic.

Carmen Baltoski, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Emílio Trentin e Zilka Trentin. Sepultamento ontem.

Domingos Augusto Gaio, 90 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: João Baptista Gaio e Amabile Gaio. Sepultamento hoje, Cemitério Videira Sc, saindo da Capela Videira Sc.

Elia de Lourdes Ferreira dos Santos, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Ferreira dos Santos e Paulina Novakowski dos Santos. Sepultamento ontem.

Fernando Henrique Requena da Silva, 29 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Aparecido Pereira da Silva e Valdirene Cardoso Requena. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo de Residencia – Colombo.

Genesil de Fátima Castro Faria, 62 anos. Profissão: diarista. Filiação: Antônio de Castro e Carmelina Ferreira de Castro. Sepultamento ontem.

Homero de Jesus, 71 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Pedro Antônio de Jesus e Benta Moreira Gomes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Horvo Kaahara, 86 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Yoshihatu Kaahara e Fujino Kaahara. Sepultamento ontem.

Ignez Carraro Nascimento, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Carraro e Angelina Carraro. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Unilutus.

Ione Salamaia Pinheiro, 81 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Júlio Pereira da Luz e Lúcia Wolf. Sepultamento ontem.

Irene Aparecida Vensao, 66 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Victor Vensao e Elci Pacheco Vensao. Sepultamento ontem.

Irene Probst Monteiro, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge James Probst e Maria Augusta Probst. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida.

João Batista Vieira, 83 anos. Profissão: mecanico montador. Filiação: Rosalvo Vieira dos Santos e Raimunda Honorato dos Santos. Sepultamento ontem.

Jorge Luiz Buchman, 68 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Jorge Buchmann e Ana Alice Galvão Buchmann. Sepultamento ontem.

José Alves Maciel, 84 anos. Filiação: Francisco Alves Maciel e Conceição Maria dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 do Municipal Santa Cândida.

José Alves Rodrigues, 76 anos. Profissão: motorista. Filiação: Odete Alves Lima. Sepultamento ontem.

José Antônio Domeneguetti, 65 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Arlindo Domeneguetti e Angelina Sabaini Domeneguetti. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Frei Miguel/ Cic.

José Aparecido de Freitas, 56 anos. Profissão: motorista. Filiação: Durvalino de Freitas Tinello e Guilhermina Domoratti de Freitas. Sepultamento ontem.

José Bohm, 81 anos. Filiação: Alfredo Bohm e Flora Leal Bohm. Sepultamento ontem.

José Duarte Farias, 73 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Paulo Duarte Farias e Rizolina da Luz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão.

Josephina Prizibela Arriola, 93 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Lourenço Prizibela e Antônia Prizibela. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Juarez de Souza, 70 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Joanides de Souza e Rosa Froggel de Souza. Sepultamento ontem.

Laudelino Pereira, 70 anos. Profissão: borracheiro(a). Filiação: Pedro Francisco Pereira e Izabel Costa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Leandro Cardoso Garcia, 31 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Luiz Carlos Garcia e Antônia do Rocio Miranda Cardoso. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal da Lapa, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Lúcia Klisievicz, 81 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Leonardo Klisievicz e Verônica Klisievicz. Sepultamento ontem.

Maria Antonieta Monteiro da Silva, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amadeu Monteiro e Zulmira Fiorentino. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Andrade, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Andrade e Maria de Lourdes Andrade. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Maria Christine Schiebler, 84 anos. Profissão: instrumentador(a). Filiação: Franz Brack e Eva Maria Brack. Sepultamento ontem.

Maria Eunice Silva Santana, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Quintino Silva e America Silva. Sepultamento ontem.

Maria do Rocio Bially, 73 anos. Profissão: secretária. Filiação: José Bially Netto e Amélia da Luz Bially. Sepultamento ontem.

Marina Pinto Ferreira, 64 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Geremias Ferreira e Paulina Pinto Ferreira. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal da Lapa, saindo de Municipal da Lapa.

Marinaldo Ramos Lopes, 79 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: José Bueno Lopes e Felismina Ramos Lopes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Luto Curitiba.

Marlene Aparecida Massinham, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Euripedes Jocelim Borba e Anna Tararam Borba. Sepultamento ontem.

Nilda Grabowski, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alexandre Prost e Maria Prost. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Abranches, saindo da Capela Memorial /luto Curitiba.

Odair José Branco da Silva, 70 anos. Profissão: assessor(a) parlamentar. Filiação: João Reis da Silva e Elisa Chaime da Silva. Sepultamento ontem.

Olandina Poli de Almeida Teixeira, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcides Poli de Almeida e Valdomira Poli de Almeida. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 do CemitérioMunicipal do Água Verde.

Paulo Jiro Tabushi, 54 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Massaki Tabushi e Yolanda Miyoko Tabushi. Sepultamento ontem.

Pedro Ivo Gomes da Silva, 77 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Gomes da Silva e Elenita de Paula Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Rubem Farias, 91 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Jeronimo Farias e Maria Moreira. Sepultamento ontem.

Sandra Bastos, 58 anos. Profissão: estudante. Filiação: Pedro de Bastos e Nadir Schon Bastos. Sepultamento ontem.

Valdemira Safiano, 94 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Miguel Paulobiak e Júlia Iacyazyn. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Welcidino Cândido da Silva, 88 anos. Profissão: professor(a) universitário. Filiação: Jacinto Cândido da Silva e Alcidia Cândido da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Xerxes Xavier de Franca, 81 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Alipio de Franca e Elisia Maurícia de Morais Franca. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.