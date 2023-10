Addy Kreutzer Faucz, 88 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Arthur Gustavo Kreutzer e Thereza Sanson Kreutzer. Sepultamento ontem.

Alcides Domingues de Moraes, 90 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antenor Domingues de Moraes e Georgina Domingues de Moraes. Sepultamento ontem.

Ana Nicolau da Silva, 49 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Hipolito Nicolau da Silva e Dolarinda Procopia. Sepultamento ontem.

Antônio Marcos Lino, 63 anos. Profissão: repositor(a). Filiação: Alexandre Lino e Antônia Aparecida Siqueira Lino. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Carlos Augusto dos Santos, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Cuimbra dos Santos e Maria Luíza Lima dos Santos. Sepultamento ontem.

Claudinei Argenton, 40 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Vitorino Argenton e Mariza Caetano da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de local a ser designado.

Claudionor Pereira da Silva, 56 anos. Filiação: Pedro Pereira da Silva e Cicera de Almena Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Cristina Aparecida de Cássia Oliveira, 56 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Acacio Costa Viana e Benedita Cecília Viana. Sepultamento ontem.

Dalila Silva de Ramos, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Silva e Maria Glória da Fonseca. Sepultamento ontem.

Eder Humberto Ribeiro, 47 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Reinaldo Ribeiro e Eulina Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – 01 Santa Cândida.

Felipe Maneski Paiano, 26 anos. Profissão: operador(a). Filiação: José Carlos Paiano e Inês do Rocio Maneski Paiano. Sepultamento ontem.

Flávia Munhoz de Miranda Alves de Souza, 46 anos. Profissão: psicopedagogo(a). Filiação: Honório Luiz Gomes de Mirnda e Marli Therezinha Munhoz de Miranda. Sepultamento ontem.

Gilmar Antônio Gonçalves Nunes, 56 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: José Gonçalves Nunes e Tereza Amabile Nunes. Sepultamento ontem.

Helena Bispo Xavier, 83 anos. Filiação: Lauro Bispo Xavier e Hermelina Vieira Xavier. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Hélio Gusse, 69 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Agostinho Gusse e Zilda Cubas Gusse. Sepultamento ontem.

Irone Cardoso de Oliveira, 89 anos. Profissão: militar. Filiação: João Cardoso de Oliveira e Rosa Santos Cardoso. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Jardim da Colina (Colombo).

Jacira Fernandes Duarte Ferreira, 78 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Genesio Fernandes e Euthalia José Bravo Fernandes. Sepultamento ontem.

Leanderson da Silva Xavier, 34 anos. Profissão: motoboy. Filiação: João Xavier e Maria Aparecida da Silva Xavier. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Leandro Matos Casanova, 27 anos. Profissão: motorista. Filiação: Victor Alejandro Matos Gonzalez e Caridad Casanova Hernandez. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela São Leopoldo.

Lídia de Fátima Oliveira, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Cirilo da Silva Filho e Maria Aparecida dos Santos. Sepultamento ontem.

Lucimara Trindade da Silva, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Accacio José Trindade e Júlia Venâncio Trindade. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Marco Aurélio Moscato, 41 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Reinaldo César Moscato e Maria Aparecida Moscato. Sepultamento ontem.

Maria Gomes Pereira Dias, 73 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Joaquim Pereira Dias e Etelvina Gomes Pereira Dias. Sepultamento ontem.

Maria José Ott Chaves, 85 anos. Profissão: diarista. Filiação: José Ott e Júlia Machado Ott. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Onix.

Maria Lúcia Rosa Pereira, 60 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Francisco Rosa de Lima e Maria Batista da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Slomuszynski, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Gorski e Eugenia Gorski. Sepultamento hoje, Cemitério Linha Oeste 03 Mallet PR., saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Maria das Dores Chaves Ribas, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Augusto de Chaves e Escolástica dos Santos. Sepultamento ontem.

Marina Resena Zgoda, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rosa Alves Pereira. Sepultamento ontem.

Mary Cristiane Serejo Salvador, 51 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Almir de Souza Salvador e Maria de Fe Serejo Salvador. Sepultamento ontem.

Maurício Simões de Lima, 53 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Pedro Simões de Lima Filho e Arlete Marques Simões de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Michele do Rocio Malon, 38 anos. Profissão: caixa. Filiação: Luís Antônio Malon e Noeli Teresinha Pissaia Malon. Sepultamento hoje, (Tijucas do Sul) Cemitério Municipal de Tijucas do Sul, saindo da Capela Municipal de Tijucas do Sul PR.

Miguel Orestes Napo, 76 anos. Profissão: engenheiro(a) eletricista. Filiação: Guerino Napo e Irene Menoni Napo. Sepultamento ontem.

Nestor Michalszyszyn, 86 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Basílio Michalszyszyn e Tecla Letinski Michalszyszyn. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Cmav.

Neusa Alves Santana da Silva, 56 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Adão Alves Santana e Benedita Gonçalves Santana. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Oscar Luzardo Cabrera, 87 anos. Filiação: Calixto Fortunato Luzardo e Romilda Aida Cabrera. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Osmar Luiz Malinowski, 60 anos. Profissão: contador(a). Filiação: João Malinowski e Paulina Chapenski Malinowski. Sepultamento ontem.

Reginaldo Lino Correia, 28 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Izabel Cristina Correia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja Sabará no Cic.

Ricardo Morandi, 45 anos. Profissão: motorista. Filiação: Carlito Morandi e Sirlei Maria de Mello Morandi. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Rosane da Silva, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jandira da Silva. Sepultamento ontem.

Rubens Pereira da Costa Filho, 73 anos. Filiação: Rubens Pereira da Costa e Delourdes Camilo da Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

Sebastiana de Melo, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Maria de Melo e Rosalina Alves Melo. Sepultamento ontem.

Susana Kuas Porn, 51 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Paulino Kuas e Terezinha Kuas. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela São Gabriel ColomboPR.

Terezinha de Lourdes Pires, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Zeferina Rodrigues. Sepultamento ontem.

Uwe Eckard Schlicht, 83 anos. Profissão: gerente. Filiação: Fritz Richard Schlicht e Anneliese Stahl Schlicht. Sepultamento ontem.

Valdenir Baioni, 77 anos. Filiação: Valdomiro Baioni e Anita Baioni. Sepultamento ontem.

Waldir Nascimento, 90 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Gelonia Rosa Nascimento. Sepultamento ontem.

Zeni Regazzo, 69 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Alfeu Regazzo e Aparecida da Luz Regazzo. Sepultamento ontem.

