Adilson Barth, 50 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Lauro Barth e Juvani Ribeiro Barth. Sepultamento ontem.

Airton Elias Portela, 74 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José Elias Portela e Clementina Diogo Portela. Sepultamento ontem.

Aleixo Manika, 69 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Manika e Júlia Kubis Manika. Sepultamento ontem.

Alfredo Divino do Prado, 57 anos. Profissão: taxista. Filiação: Paulino José do Prado e Maria Francisca da Silva Prado. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Alisson Gabriel dos Santos, 21 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Paulo César dos Santos e Arlete Dibas dos Santos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Santa Rita Irati Parana.

Alysson Ronan Landucha, 36 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Mauro Ronan Landucha e Terezinha de Jesus Melo dos Santos Kairys Landucha. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde, saindo da Capela Municipal do Água Verde – Capela 1 do Municipal do Água Verde.

Anair Pontarolla, 88 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Nicolau Guimarães e Amantina de Farias Guimarães. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal do Água Verde – Capela 03 – Municipal do Água Verde.

Anália de Souza Lara, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ubaldino Ferreira de Souza e Amélia Ferreira de Souza. Sepultamento ontem.

Antônio Aires Tavares, 74 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Aires Tavares e Georgina Taborda Tavares. Sepultamento ontem.

Antônio Gelson Antunes, 41 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Clodomiro de Góes Antunes e Lindamira Ferraz Antunes. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Menonitas.

Antônio Ivo Clemente, 81 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Joaquim Clemente Filho e Catarina Cordeiro Clemente. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo de Memorial da Vida.

Antônio Stabach, 72 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Floriano Stabach e Maria Stabach. Sepultamento ontem.

Aparecida Bacarim Lacerda, 78 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Laurim Bacarim e Olinda Tomasoli Bacarim. Sepultamento ontem.

Arlete Stocchero Roza, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Stocchero Roza e Generoza de Cristo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Itaperucu -PR, saindo da Capela de Itaperuçu -PR.

Arlindo Vitor Lourenço, 66 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Francisco Lourenço e Rosália Vitor. Sepultamento ontem.

Artur Simas, 73 anos. Profissão: garçom. Filiação: Francisco Simas e Maria Ignes Simas. Sepultamento ontem.

Catarina Kugeraski, 82 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Wadislau Raksa e Josefa Raksa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão, saindo da Capela Municipal do Boqueirão – Capela 1 Municipal do Boqueirão.

César Augusto de Campos, 67 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Diamantino Conrado de Campos e Zeny de Campos. Sepultamento ontem.

Clara Hastreiter, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Pscheidt e Luíza Pscheidt. Sepultamento ontem.

Claudionor Bandeira de Lima, 84 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Alcidina Bandeira de Oliveira. Sepultamento ontem.

Cleide Maria Sismoto da Silva, 65 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Valdir Sismoto e Tereza Perote Sismoto. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Pedro Fuss.. Sjp.

Daniel dos Santos Silva, 34 anos. Profissão: técnico refrigeração. Filiação: Felício dos Santos Silva e Anesia dos Santos Silva. Sepultamento ontem.

Darcio Machado, 87 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Henrique Francisco Machado e Maria de Souza Machado. Sepultamento ontem.

Eduardo Lachoski, 79 anos. Profissão: modelista. Filiação: José Lachoski e Sofia Chmura Lachoski. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal do Boqueirão – Capela 02 – Capela Municipal do Boqueirão.

Eleonor Machado dos Reis, 90 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Alfredo Nascimento e Francisca Braz Machado. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela em São José dos Pinhais (PR).

Ernesto da Verca, 65 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José da Verca e Maria Menegueli da Verca. Sepultamento ontem.

Eros Alves Ferreira de Jesus, 59 anos. Profissão: almoxarife. Filiação: Vidoca Ferreira de Jesus e Ilda Alves Pontes de Jesus. Sepultamento ontem.

Félix Emir Domingue Cavalheiro, 33 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Maria Marilda Domingue Cavalheiro. Sepultamento ontem.

Geraldo Castro Correa, 74 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Raimundo Correa de Melo e Odalea Castro Correa. Sepultamento ontem.

Geraldo Rodrigues Lisboa, 87 anos. Profissão: técnico manutenção. Filiação: Manoel Rodrigues Lisboa e Dalila R Rodrigues Lisboa. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Anjo da Guarda.

Hamilton de Jesus, 65 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: Fortunato de Jesus e Maria Edemir Cardoso de Jesus. Sepultamento ontem.

Hildeberto Juvêncio Zimmermann, 74 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Arraul Rau Zimmermann e Saturnina Fonseca Zimmermann. Sepultamento ontem.

Inês Aparecida Sampaio Machado, 66 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Argeo Sampaio e Inês Francisco Sampaio. Sepultamento ontem.

Joanna Gomes da Silva, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Gomes de Oliveira e Rosa da Conceição Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

João Jeronimo de Castro, 62 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Henrique de Brito Castro e Alice Lazaroto Castro. Sepultamento ontem.

José Cláudio Abreu, 57 anos. Profissão: motorista. Filiação: Roseli Abreu. Sepultamento ontem.

José Cláudio da Costa, 55 anos. Profissão: soldador. Filiação: Benedito Leopoldino da Costa e Dalva Soares da Costa. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

José Hélio Perli Carbonar, 69 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Dias Carbonar e Maria Natalina Perli Carbonar. Sepultamento ontem.

José Valdemiro Gonçalves, 72 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: José Gonçalves e Horacia Gonçalves. Sepultamento ontem.

Júlio Pedro Bilek, 83 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Gregório Bilek e Lina Bilek. Sepultamento ontem.

Leonor Prestes dos Santos, 68 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Durval Prestes e Juracy Fromholz Prestes. Sepultamento ontem.

Ligia Margarete Braganholo Slompo, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mário Braganholo e Liria Zanoncine de Jesus Braganholo. Sepultamento ontem.

Luciane do Rocio Lima dos Santos, 48 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Eraldo do Santos e Diva Lima dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde, saindo da Capela Avm Curitiba (PR).

Luiz Alves de Oliveira, 77 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Alves de Oliveira e Antônia Rossa. Sepultamento ontem.

Maria Almeida Carvalho Aguiar, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Luiz de Carvalho e Adelaide Almeida de Carvalho. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Maria Aparecida Pires, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vergilio Batiosta de Freitas e Madalena Maria de Freitas. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Victório, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Victório e Olga Aparecida Victório. Sepultamento ontem.

Maria Elizabeth Froma, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jan Czemerski e Barbara Czemerski. Sepultamento ontem.

Maria Gonçalves Domanski, 76 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Domingos Gonçalves e Inocência Alves Gonçalves. Sepultamento ontem.

Maria Lídia de Melo Carneiro, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Romão Anastácio de Melo e Francilia Rocha de Melo. Sepultamento ontem.

Maria Loerci da Rocha, 64 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Jonas Cândido do Amaral e Iracema Rosa do Amaral. Sepultamento ontem.

Maria Naiza de Araújo, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Bernardo dos Santos e Ana Maria da Conceição. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Teresa Ataide Bessa Veras, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olívio Mário de Magalhães Bessa e Severina Abelina Ataide Bessa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Maria da Glória de Jesus Simões, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Roseno Ferreira Neres e Clozina Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria da Luz Silva, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Balbina Custodio da Silva. Sepultamento ontem.

Maria dos Santos Silva, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Evangelista dos Santos e Maria Antônia de Oliveira. Sepultamento ontem.

Marina Barbosa de Souza Barcanal, 61 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Sebastião Barbosa de Souza e Manoelina Rodrigues Campos. Sepultamento ontem.

Marinalva da Silva Fernandes, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Vinturino da Silva e Emília Maria Bezerra da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque São Pedro, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Mário Henrique de Mattos, 30 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: Lourdes de Mattos. Sepultamento ontem.

Mário Simão Ferreira, 79 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Antônio Simão Ferreira e Rosa da Costa Ferreira. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Marlene Barbosa Faria, 67 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Antônio Ferreira Faria e Olalia Barbosa Faria. Sepultamento ontem.

Matheus Roberto Lance dos Santos, 18 anos. Profissão: estudante. Filiação: Márcio Roberto Soares dos Santos e Aline Kuiava. Sepultamento ontem.

Mauro Pedro dos Santos, 46 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Carlos Pedro dos Santos e Maria Raimunda dos Santos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Mayre Costa de Souza Piscioneri, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jesus Prudencio de Souza e Ruth Costa de Souza. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Santa Maria Paranavai Parana.

Mercedes Mariano de Oliveira, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Onofre Francisco Mariano e Rosa Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Neura Terezinha Motta da Silva, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Iracema Motta. Sepultamento ontem.

Nilda Ramos Marques, 85 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Renato Mesquita Ramos e Justina Chagas Ramos. Sepultamento ontem.

Paulino Almeida da Silva, 56 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Manoel Paulo da Silva e Ilda de Almeida Sá Silva. Sepultamento ontem.

Pedro Quintiliano de Paiva, 72 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Idelfonso Quintiliano de Paiva e Oscalina Leoteria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Raquel da Silva Saldanha, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Venâncio Sobrinho e Cecília Venâncio Garcia. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)).

Reginaldo da Silva Duarte, 53 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Regino da S Duarte e Rosa Duarte da Silva. Sepultamento ontem.

Roberto Lacourt de Mendonça, 79 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Servulo Furtado de Mendonça e Maria Rachel Lacourt de Mendonça. Sepultamento ontem.

Rosa Lenhardt, 87 anos. Profissão: secretária executiva. Filiação: João Lenhardt e Maria Lenhardt. Sepultamento ontem.

Rosalina da Cruz Fragoso, 83 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Joaquim José Fragoso e Anna Cubas Fragoso. Sepultamento ontem.

Rosenilda Aparecida dos Santos, 38 anos. Profissão: segurança. Filiação: José Ari dos Santos e Casturina dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal do Boqueirão – Capela 2 do CemitérioMunicipal do Boqueirão Curitiba (PR).

Sandra Luzia Muller Carneiro, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos de Lima Carneiro e Frida Muller Carneiro. Sepultamento ontem.

Sebastião Pereira da Silva, 82 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Sílvio Pereira da Silva e Abegair Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

Sérgio Luiz Vendrametto, 67 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Arnaldo Luiz Vendrametto e Iria Vendrametto. Sepultamento ontem.

Vera Lúcia Oliveira da Silva, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bernardo Soares de Oliveira e Alzira Moreira Sampaio. Sepultamento ontem.

Vilma Helena de Souza, 67 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Pedro Balbino de Souza e Lurdes Helena de Oliveira. Sepultamento ontem.