Adão Gavlik Kava, 73 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Napoleão Leopoldo Kava e Ana Gavlik Kava. Sepultamento ontem.

publicidade

Ademar Bandeira da Trindade, 48 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Darci Alves da Trindade e Isanita Bandeira dos Santos. Sepultamento ontem.

Alzenira Rio Branco Freire, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Italo Rio Branco e Bibiana dos Prazeres da Silva. Sepultamento ontem.

Antônio Henrique Giusto, 58 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Nelson Leonardo Giusto e Thilda Maria Welter Giusto. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Parque da Saudade.

Antônio Vieira Gritten, 79 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Achilles Gritten e Alexandrina Vieira Gritten. Sepultamento ontem.

publicidade

Antônio da Rocha Marmo Filho, 55 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Antônio da Rocha Marmo e Aurora Maria Espinola da Rocha Marmo. Sepultamento ontem.

Antulino Antunes Maciel, 89 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Eduvirges Antunes Maciel. Sepultamento ontem.

Augusto César da Cunha Vasconcellos, 52 anos. Profissão: inspetor técnico. Filiação: Ivan Cesa de Vasconcellos e Célia da Cunha Vasconcellos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela São João Batista – Rio de Janeiro – Rj.

Camila Marques Prestes, 31 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jurandir Prestes e Elisa Marques de Chaves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão, saindo da Capela Municipal do Boqueirão – Capela 1 do Municipal do Boqueirão.

Carlos Alberto Moresca, 57 anos. Profissão: dentista. Filiação: Antônio Moresca e Maria José Morais Moresca. Sepultamento ontem.

Carmela de Freitas Cruz, 98 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Astrogildo de Freitas e Carmen Maria de Freitas. Sepultamento ontem.

Celso de Oliveira, 51 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel de Oliveira e Izaura Lopes de Oliveira. Sepultamento hoje, Cemitério São Roque (Piraquara), saindo da Capela do CemitérioSão Roque Piraquara (PR).

Chaia Feija Zokner, 91 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Israel Zokner e Enia Zokner. Sepultamento ontem.

Clemente Rocha, 73 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Vitor Rocha e Justina de Oliveira Pinto. Sepultamento ontem.

Cleverson Henrique da Luz Gumiella, 25 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ricardo Gumiella e Salete Terezinha da Luz. Sepultamento ontem.

Dimas Lúcio Concato, 79 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Mário Concato e Aparecida Marcolini Concato. Sepultamento ontem.

Diomar Rodrigues Pimentel, 78 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José Rodrigues Pimentel e Amália Rodrigues Pimentel. Sepultamento hoje, Cemitério Colônia Faria (Colombo), saindo da Cap do CemitérioColônia Faria em Colombo (PR).

Edipo Elpidio Benacio, 29 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Samuel Benacio e Sirlei Schiessl. Sepultamento ontem.

Edson Correia de Souza, 54 anos. Profissão: técnico telecomunicações. Filiação: Salvador Correia de Souza e Generosa Correia de Souza. Sepultamento ontem.

Eloi Bohnn, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: Alexandre Bohnn e Maria Santos Franca. Sepultamento ontem.

Fernando Ferreira dos Santos, 36 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Carlos Alberto dos Santos e Raquel Ferreira dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Berti/ São José dos Pinhais.

Geraldete Bezerra de Souza, 44 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Geraldo de Souza Filho e Risomar Bezerra de Souza. Sepultamento ontem.

Geraldo Fasciotti Pessanha, 73 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Geraldo Pinheiro Pessanha e Nilcea Fasciotti Pessanha. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Colina (Colombo), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 do CemitérioMunicipal São Francisco de Paula.

Helena Kinal dal Molim, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Kinal e Sabina Kinal. Sepultamento ontem.

Helmuth Ricardo Kruger, 84 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Maria Rosa Franca Leite Kruger e Wally Kruger. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Monalisa.

Hilda Soares Pinto, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Odorico Alves Soares e Virgínia Gonçalves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 do São Francisco.

Jairo Jassiel Gonçalves, 49 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Joaquim Gonçalves e Maria Cardoso Boeno. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Berti Sjp (PR).

João Carlos da Silveira, 72 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Carlos Bueno da Silveira e Júlia Maria de Jesus. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela de Umuarama.

João Maria Popuawski da Silva, 70 anos. Profissão: mecânico industrial. Filiação: José Demiro da Silva e Ceslava Popuawski. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Berti – São José dos Pinhais.

Joaquim Nery de Souza, 84 anos. Filiação: Francisco Nery de Souza e Etelvina Hermelina de Souza. Sepultamento ontem.

Jorge de Figueiredo Lima, 69 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Jorge de Sousa Lima e Maria Inês de Figueiredo Lima. Sepultamento ontem.

José do Vale, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Aristides Ribeiro do Vale e Genoveva do Vale. Sepultamento ontem.

Jurema Maria Blunk Martins, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Anselmo Fortunato de Paula Blunk e Zulmira Blunk. Sepultamento ontem.

Leonardo Fatiga, 72 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Boleslau Fatiga e Casemira Fatiga. Sepultamento ontem.

Leonilda Tereza de Andrade, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitor de Andrade e Irma Haunusch de Andrade. Sepultamento ontem.

Leonildo Gomes Cordeiro, 86 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Antônio Lourenço Cordeiro e Maria Gomes Cordeiro. Sepultamento ontem.

Leonir Dias Ferreira, 55 anos. Profissão: técnico. Filiação: Noel Dias Ferreira e Inês Maria Ferreira. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Lídia Gulbino Nassin, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Gulbino e Maria Gulbino. Sepultamento ontem.

Liverio Tavares da Rosa, 69 anos. Profissão: servente. Filiação: Emídia Tavares da Rosa. Sepultamento ontem.

Luana de Souza dos Santos, 22 anos. Profissão: manicure. Filiação: Josias dos Santos e Jucelia de Souza. Sepultamento ontem.

Lucas Maia Mocelim, 23 anos. Profissão: servente. Filiação: Odair Mocelim e Valéria Ferreira Maia. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal Borda do Campo.

Luiz Fernando Foltran, 73 anos. Profissão: abastecedor(a). Filiação: Setembrino Foltran e Lelia Fromholz Foltran. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde, saindo da Capela Municipal do Água Verde – Capela 4 do Municipal Água Verde.

Luíza de Vasconcelos, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: José de Souza e Victória Kubis de Souza. Sepultamento ontem.

Márcia Franca da Luz, 54 anos. Profissão: diarista. Filiação: Alfredo João Bento e Dirce Franca Bento. Sepultamento ontem.

Márcio Alexander Luciano, 40 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: José Luciano e Celene Maria de Moura Luciano. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 – Municipal Santa Cândida.

Maria Dalva Carvalho Brito, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Archanjo de Brito e Cândida Isabel Carvalho de Brito. Sepultamento ontem.

Maria Dolores Romanisio, 69 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Heitor Pinto Barbosa e Diolinda Alves Barbosa. Sepultamento ontem.

Maria Eduarda Felis Machado, 12 anos. Filiação: Nilton Martins Machado e Claudiane Felis. Sepultamento ontem.

Maria Eufrásia Guerreiro Teixeira, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amálio Domingues Guerreiro e Leodina Mainardes Guerreiro. Sepultamento ontem.

Maria José dos Santos, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Eugênio dos Santos e Mercedes Sampaio. Sepultamento ontem.

Maria Leonilda Gonçalves, 75 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Laertes de Souza Ferreira e Helena de Souza Ferreira. Sepultamento ontem.

Maria da Luz Viana dos Santos, 65 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Joaquim de Oliveira Viana e Castorina Maria de Jesus. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Maria das Dores Soek, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Alexandre de Souza e Francelina Lourenço Pimentel. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I.

Mário Lopes, 77 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Justino Lopes e Maria Cordeiro Lopes. Sepultamento ontem.

Marlisy Lalen Patte, 18 anos. Profissão: estudante. Filiação: Oseia Veitcha Patte e Marisa Pereira. Sepultamento ontem.

Miguel de Oliveira Munhoz, 77 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Alfredo Brisola Munhoz e Iani de Oliveira Munhoz. Sepultamento ontem.

Nemesio Xavier de Franca Filho, 64 anos. Profissão: militar. Filiação: Nemesio Xavier de Franca e Jandira Alves Xavier de Franca. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Avm Curitiba (PR)..

Nivaldo Schotka, 84 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Pedro Schotka e Thereza Schotka. Sepultamento ontem.

Olasio Carvalho, 87 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Sabastiao Costa Carvalho e Sebastiana Maria. Sepultamento ontem.

Olívio Mezadri, 81 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Eugênio Mezadri e Alvina Calinoski Mezadri. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Contenda -PR, saindo da Capela Unilutus – Curitiba -PR.

Paulo Luiz dos Santos, 76 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Setembrino José dos Santos e Antônia Silva dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde.

Pedro Antônio Schott, 88 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Henrique Schott e Menelvina Muniz Schott. Sepultamento ontem.

Rafael Espolador dos Santos, 19 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Marcos Marques dos Santos e Edleuza Espolador. Sepultamento hoje, Cemitério São Gabriel (Colombo), saindo da Capela Adriana/ em ColomboPR.

Rodrigo Ribeiro, 17 anos. Profissão: estudante. Filiação: Rosilda Ribeiro. Sepultamento ontem.

Rogério Bohn Vieira da Cunha, 59 anos. Filiação: Antônio Vieira da Cunha e Elia Bohn Vieira da Cunha. Sepultamento ontem.

Rosa Sebastião Bejem, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria José Sebastião. Sepultamento ontem.

Rosana da Silva Matoso, 60 anos. Profissão: agente penitenciário. Filiação: Jonatam Eufrazio Matoso e Irene da Silva Matoso. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Memorial Graciosa (Quatro Barras).

Ryota Fukunishi, 77 anos. Profissão: agronomia. Filiação: Ryozo Fukunishi e Sadako Fukunishi. Sepultamento ontem.

Sebastiana Borgo de Mattos, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bortolo Borgo e Matilde Borgo. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do CemitérioMunicipal da Cidade de Tibagi (PR).

Sílvio Pereira Bueno, 59 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Cypriano Pereira Bueno e Ana Maulepis Bueno. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde, saindo da Capela Municipal do Água Verde – Capela 03 – Municipal do Água Verde.

Thiago dos Santos Paes, 20 anos. Profissão: servente. Filiação: Moisés Roque Paes e Vera Lúcia dos Santos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Borda do Campo..

Valentim Pereira Tenório, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Osires Pereira Tenório e Palmira Souza Pereira Tenório. Sepultamento ontem.

Wilson Rodrigues de Miranda, 57 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Rodrigues de Miranda e Aparecida de Jesus Oliveira Miranda. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)), saindo da Capela Municipal do Água Verde – Capela 2 do CemitérioMunicipal do Água Verde.