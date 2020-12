Adão Barbosa de Lima, 60 anos. Profissão: repositor(a). Filiação: Felícia Barbosa de Lima. Sepultamento ontem.

Adeneis do Carmo Farias, 39 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Ademir José de Oliveira Farias e Marilene do Carmo de Lima de Oliveira Farias. Sepultamento hoje, Cemitério São Gabriel (Colombo), saindo da Capela São Gabriel Colombo.

Agenor Lisboa, 57 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisca Lisboa. Sepultamento ontem.

Aimee Grahl Dudeque, 92 anos. Profissão: instrutor(a). Filiação: Adolpho Grahl e Alydia Luíza Buck. Sepultamento ontem.

Aline Kubiaki Silva, 19 anos. Profissão: operador(a) telemarketing. Filiação: Marcelo Reis Silva e Vilma Aparecida Kubiaki. Sepultamento ontem.

Alvacir da Silva, 59 anos. Profissão: escriturário(a). Filiação: Nahol da Silva e Lídia Lysnik da Silva. Sepultamento ontem.

Ana Borges dos Santos Bragueto, 76 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Borges dos Santos e Ernestina Emídia dos Santos. Sepultamento ontem.

Anna Karitonovas de Oliveira, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Armando Gonçalves e Veronika Karitonovas. Sepultamento ontem.

Carlos José Moter, 63 anos. Filiação: José Moter e Aurelia Macagnan Moter. Sepultamento ontem.

Célia Regina Guimarães Lara Leal, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Alexandre Lara e Ondina Gonçalves Guimarães Lara. Sepultamento ontem.

Celio Clemeirich, 44 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Windilino Clameirich e Maria Carmen Clameirich. Sepultamento ontem.

Darci Kshesek, 52 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Júlio Carlos Kshesek e Alaide Gonçalves Kshesek. Sepultamento ontem.

Diva Teixeira da Silva, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agostinho Teixeira e Maria Cornetti. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão.

Eduvirgens Silva de Lara, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cirino da Silva e Policena Pereira dos Santos. Sepultamento ontem.

Eigoni Correa de Negredo, 76 anos. Profissão: serigrafia. Filiação: Francisco Correa de Negredo e Ana de Souza Negredo. Sepultamento ontem.

Elizio Jaci Siqueira, 88 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Baptista de Siqueira e Maria do Nascimento Siqueira. Sepultamento ontem.

Emerson Cordeiro, 74 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Paulo Cordeiro e Maria da Luz Silva Cordeiro. Sepultamento ontem.

Ermensson Luiz Jorge, 62 anos. Profissão: dentista. Filiação: Sílvio Jorge e Astir Aparecida Prescinotti Jorge. Sepultamento hoje, Outros.

Francisco Batista de Azevedo, 74 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Batista de Azevedo e Horacia Nunes da Maia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão, saindo da Capela da Paz.

Gabriel Becker Berdette, 35 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Edi Vicente da Silva Berdette e Jaqueline Becker Berdette. Sepultamento ontem.

Gilson Aparecido Mendes, 56 anos. Profissão: auxiliar projeto. Filiação: José Mendes e Ana Tereza Mendes. Sepultamento ontem.

Hilda de Carvalho, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Damásio de Carvalho e Madalena Emidio. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Irma Lúcia de Bortoli Feronato, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fidélis de Bortoli e Amabile Mior. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

Izonira de Souza, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joel Félix de Souza e Nilza Oliveira de Souza. Sepultamento ontem.

João Carlos Chicanoski, 67 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Valdevino Chicanoski e Vitória Marcilia Chicanoski. Sepultamento ontem.

Joaquim Pereira da Silva, 83 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Alfredo Pereira da Silva e Francisca Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

José Felinto Furtado, 86 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Felinto Policarpo Furtado e Emídia Francisca Furtado. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)).

José Godoy, 93 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Antônio José de Godoy e Francelina Maria da Conceição. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

José Luís Fiori, 67 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Alcebiades Fiori e Maria Amélia da Conceição Fiori. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

José Mário Muller, 68 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Mário Luller e Josephina Novakowski Muller. Sepultamento ontem.

Laertes da Silveira, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Vicente da Silveira e Rosa Custodia da Silveira. Sepultamento ontem.

Lucas Gomes da Silva, 19 anos. Filiação: Rodrigues Lopes da Silva e Ângela Cristina Gomes da Silva. Sepultamento ontem.

Luiz César de Amorim, 42 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Maria do Carmo Amorim. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial São Marcos, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Luvilda Parana de Oliveira, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Clotario Alves dos Santos e Etelvina Siqueira Batista. Sepultamento ontem.

Luzia Kayo, 73 anos. Profissão: secretária. Filiação: Sossun Kayo e Kamado Kayo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Municipal Joaquim Távora.

Luzia dos Santos, 59 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Maria Estela de Jesus dos Santos. Sepultamento ontem.

Márcio Vinícius de Souza Lima, 23 anos. Profissão: inspetor(a) qualidade. Filiação: Anco Márcio de Oliveira Lima e Josiane Alves de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão, saindo da Capela Municipal do Boqueirão – Cepela 01 do Boqueirão.

Marco Antônio de Deus, 60 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Alves de Deus e Adélia Alves de Deus. Sepultamento ontem.

Marcos Gomes, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alberto Gomes e Lourdes Marchiori Gomes. Sepultamento ontem.

Maria Eglair Bini Dalcuche, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agostinho Bini e Izabel Antônia Bini. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde.

Maria José dos Santos Camargo, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Davi Pereira dos Santos e Catarina Pereira dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria da Luz Bonfim de Oliveira, 80 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Pedro Bonfim de Oliveira e Leonor Correa Lopes. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)).

Maria de Lurdes Maciulevicz, 64 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: Francisca Maciulevicz. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Cemitério Jardim São Paulo – Foz do Iguaçu -PR.

Marlene Maria do Nascimento, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria José da Conceição. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Meregildo Fernandes, 65 anos. Profissão: soldador. Filiação: Patricio Fernandes e Sebastiana Bogado. Sepultamento ontem.

Nelidia Marani, 91 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Francisco Gomes da Silva e Maria Rosa Duarte. Sepultamento ontem.

Neusa Maria Schiebel, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Teodolinda da Silva. Sepultamento ontem.

Olivir Bandeira Santos, 73 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: João Bandeira Santos e Conceição Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

Osvaldo Alvino Macaneiro Júnior, 75 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Oswaldo Alvino Macaneiro e Maria Luíza Macaneiro. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo de local a ser designado.

Pedro Donizete Flemingue, 61 anos. Profissão: estofador. Filiação: Mário Pereira Flemingue e Maria José Altina. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial São Marcos, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Rafael Ribeiro Farina, 28 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Reginaldo da Silva Farina e Ivanilde Ribeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Jardim Graziele Almirante Tamandaré (PR).

Rosana Cecília Zaleski Alves de Queiroz, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alceu João Zaleski e Deizi Pugsley Zaleski. Sepultamento ontem.

Sebastião Francisco da Silva, 76 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Izidoro José Francisco e Maria de Lourdes Pena. Sepultamento ontem.

Sebastião Mendes Rodrigues, 82 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Manoel Antônio Rodrigues e Maria Mendes da Silva. Sepultamento ontem.

Sueli Prestes Cazuni, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Prestes dos Santos e Garibaldina Antunes de Mello. Sepultamento ontem.

Teresinha Schneider, 68 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Steffens e Elydia Paulina Steffens. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de São José das Palmeiras.

Valdira Imaculada da Silva, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Luiz da Silva e Sebastiana Maria de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal do Boqueirão – Capela 2 do CemitérioMunicipal do Boqueirão.

Valéria Vidz, 88 anos. Filiação: Teodoro Vidz e Maria Vidz. Sepultamento ontem.

Valter Maurício de Paula, 59 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Oswaldo de Paula e Rosemari de Paula. Sepultamento ontem.

Valto Belarmino Ferreira, 76 anos. Profissão: ajudante. Filiação: José Belarmino Ferreira e Maria Fulgencia da Conceição. Sepultamento ontem.

Vera Lúcia do Nascimento Silva, 48 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Farias do Nascimento e Maria José do Nascimento. Sepultamento ontem.

Wilson Ayres de Carvalho, 67 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Leonel Ayres de Carvalho e Terezinha Costa de Carvalho. Sepultamento ontem.

Wilson Francisco dos Santos, 81 anos. Filiação: Antônio Francisco dos Santos e Josepha Moraes. Sepultamento ontem.